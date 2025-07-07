https://ria.ru/20250707/ssha-2027792490.html

США вводят дополнительную пошлину на товары из Туниса

США вводят дополнительную пошлину на товары из Туниса - РИА Новости, 07.07.2025

США вводят дополнительную пошлину на товары из Туниса

США вводят дополнительную пошлину на товары из Туниса в размере 25%, начиная с 1 августа, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T23:41:00+03:00

2025-07-07T23:41:00+03:00

2025-07-07T23:41:00+03:00

тунис (страна)

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США вводят дополнительную пошлину на товары из Туниса в размере 25%, начиная с 1 августа, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. "Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Туниса пошлину в размере всего 25% на любую тунисскую продукцию, отправляемую в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в письме главы Белого дома на имя президента Туниса Кайс Саида.

https://ria.ru/20250707/ssha-2027784387.html

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Дарья Буймова

тунис (страна), сша, дональд трамп, в мире