https://ria.ru/20250707/ssha-2027792490.html
США вводят дополнительную пошлину на товары из Туниса
США вводят дополнительную пошлину на товары из Туниса - РИА Новости, 07.07.2025
США вводят дополнительную пошлину на товары из Туниса
США вводят дополнительную пошлину на товары из Туниса в размере 25%, начиная с 1 августа, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:41:00+03:00
2025-07-07T23:41:00+03:00
2025-07-07T23:41:00+03:00
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США вводят дополнительную пошлину на товары из Туниса в размере 25%, начиная с 1 августа, заявил в понедельник американский президент Дональд Трамп. "Начиная с 1 августа 2025 года мы будем взимать с Туниса пошлину в размере всего 25% на любую тунисскую продукцию, отправляемую в Соединенные Штаты, отдельно от всех секторальных пошлин", - говорится в письме главы Белого дома на имя президента Туниса Кайс Саида.
https://ria.ru/20250707/ssha-2027784387.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тунис (страна), сша, дональд трамп, в мире
Тунис (страна), США, Дональд Трамп, В мире
США вводят дополнительную пошлину на товары из Туниса
США вводят дополнительную пошлину в 25 процентов на товары из Туниса