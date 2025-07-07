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США введут пошлины на товары из Малайзии с 1 августа

США введут пошлины на товары из Малайзии с 1 августа - РИА Новости, 07.07.2025

США введут пошлины на товары из Малайзии с 1 августа

Соединенные Штаты введут пошлину в размере 25% на товары из Малайзии, начиная с 1 августа, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T21:47:00+03:00

2025-07-07T21:47:00+03:00

2025-07-07T21:48:00+03:00

малайзия

сша

дональд трамп

анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)

введение трампом пошлин на импорт

в мире

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты введут пошлину в размере 25% на товары из Малайзии, начиная с 1 августа, заявил президент США Дональд Трамп. "Начиная с 1 августа 2025 года, мы введём пошлину в размере всего 25% на все малайзийские товары, поступающие в Соединённые Штаты, независимо от секторальных пошлин", - говорится в письме Трампа премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму.

https://ria.ru/20250406/zimbabve-2009589245.html

малайзия

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2025

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малайзия, сша, дональд трамп, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), введение трампом пошлин на импорт, в мире