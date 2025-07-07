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США введут пошлины на товары из Малайзии с 1 августа
США введут пошлины на товары из Малайзии с 1 августа - РИА Новости, 07.07.2025
США введут пошлины на товары из Малайзии с 1 августа
Соединенные Штаты введут пошлину в размере 25% на товары из Малайзии, начиная с 1 августа, заявил президент США Дональд Трамп. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:47:00+03:00
2025-07-07T21:47:00+03:00
2025-07-07T21:48:00+03:00
малайзия
сша
дональд трамп
анвар ибрагим (премьер-министр малайзии)
введение трампом пошлин на импорт
в мире
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Соединенные Штаты введут пошлину в размере 25% на товары из Малайзии, начиная с 1 августа, заявил президент США Дональд Трамп. "Начиная с 1 августа 2025 года, мы введём пошлину в размере всего 25% на все малайзийские товары, поступающие в Соединённые Штаты, независимо от секторальных пошлин", - говорится в письме Трампа премьер-министру Малайзии Анвару Ибрагиму.
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малайзия, сша, дональд трамп, анвар ибрагим (премьер-министр малайзии), введение трампом пошлин на импорт, в мире
Малайзия, США, Дональд Трамп, Анвар Ибрагим (премьер-министр Малайзии), Введение Трампом пошлин на импорт, В мире
США введут пошлины на товары из Малайзии с 1 августа
Трамп: США введут пошлину в размере 25% на товары из Малайзии с 1 августа