https://ria.ru/20250707/ssha-2027779652.html

В США назвали причину паузы в оказании военной помощи Киеву

В США назвали причину паузы в оказании военной помощи Киеву - РИА Новости, 07.07.2025

В США назвали причину паузы в оказании военной помощи Киеву

Пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T21:06:00+03:00

2025-07-07T21:06:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Пауза в поддержке киевского режима связана со стандартной проверкой Пентагоном всей военной помощи, которую США предоставляют не только Украине, но и другим странам, заявила в понедельник пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.Издание Politico 1 июля объявило о приостановке поставок боеприпасов и некоторых зенитных ракет из США киевскому режиму на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли 2 июля подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы "поставить интересы Америки на первое место". Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции."Это стандартная проверка Пентагона всей военной помощи, которую США оказывают всем странам и регионам мира, а не только Украине", - сказала Левитт на брифинге, отвечая на вопрос, принадлежит ли решение о приостановке поставок ряда видов вооружений киевскому режиму лично американскому президенту Дональду Трампу.Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В министерстве подчеркивали, что страны-участницы НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. В Кремле акцентировали внимание, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь отрицательный эффект. Лавров также заявлял, что США и НАТО напрямую участвуют в конфликте на Украине, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии и других стран.

https://ria.ru/20250707/smi-2027709460.html

https://ria.ru/20250707/ukraina-2027637595.html

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сша, украина, в мире, россия, сергей лавров, дмитрий песков, дональд трамп, министерство обороны сша, нато