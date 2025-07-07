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Белый дом заявил о сохранении контактов с Ираном

Белый дом заявил о сохранении контактов с Ираном - РИА Новости, 07.07.2025

Белый дом заявил о сохранении контактов с Ираном

США сохраняют контакты с Ираном и надежду на сделку, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T21:01:00+03:00

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2025-07-07T21:01:00+03:00

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. США сохраняют контакты с Ираном и надежду на сделку, заявила официальный представитель Белого дома Каролин Левитт. "Контакты прямые и непрямые с иранцами по поводу сделки сохраняются", - сказала Левитт на брифинге. Она подчеркнула, что США сохраняют надежду на сделку. Израиль в ночь на 13 июня начал операцию против Ирана, обвинив его в реализации тайной военно-ядерной программы. Целями воздушных бомбардировок и рейдов диверсионных групп стали атомные объекты, генералитет, видные физики-ядерщики, авиабазы. Иран отверг обвинения, ответив на это своими атаками. Стороны в течение 12 дней обменивались ударами, к которым присоединились и США, проведя разовую атаку в ночь на 22 июня на ядерные объекты Ирана. После этого Тегеран вечером 23 июня нанес ракетные удары по базе Эль-Удейд США в Катаре, заявив, что иранская сторона не намерена идти на дальнейшую эскалацию. Президент США Дональд Трамп после этого выразил надежду, что ударом по американской военной базе в Катаре Иран "выпустил пар", и теперь возможен путь к миру и согласию на Ближнем Востоке. Он также заявил, что Израиль и Иран договорились о заключении перемирия, которое должно стать "официальным прекращением 12-дневной войны".

https://ria.ru/20250620/tramp-2024421123.html

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в мире, иран, сша, израиль, дональд трамп, война израиля и ирана: последние новости о конфликте