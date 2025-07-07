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Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину - РИА Новости, 07.07.2025
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10:19 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/ssha-2027604359.html
Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину
Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину - РИА Новости, 07.07.2025
Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину
Президент США Дональд Трамп отдал приоритет безопасности и готовности американских военных, приостановив поставки вооружения на Украину, где интересы Вашингтона РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:19:00+03:00
2025-07-07T10:19:00+03:00
украина
сша
дональд трамп
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал приоритет безопасности и готовности американских военных, приостановив поставки вооружения на Украину, где интересы Вашингтона носят "ограниченный характер", считает бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл. Как написал Колдуэлл в статье для газеты Wall Street Journal, администрация Трампа унаследовала "плохую ситуацию" - промышленная база США деградировала, а администрация бывшего американского лидера Джо Байдена истощила запасы, направив на Украину вооружений на миллиарды долларов. Теперь, по словам бывшего советника Пентагона, у министерства нет достаточного количества боеприпасов, чтобы снабжать партнеров США по всему миру, сохраняя при этом способность вести войны и побеждать в них. "Поэтому Трамп принял сложное, но необходимое решение, отдать приоритет безопасности и готовности американских военных, поставив на паузу поставки труднозаменяемых боеприпасов на Украину, где на карту поставлены ограниченные интересы США", - написал Колдуэлл. Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20250706/pomosch-2027462981.html
https://ria.ru/20250704/tramp-2027072243.html
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украина, сша, дональд трамп, министерство обороны сша
Украина, США, Дональд Трамп, Министерство обороны США
Экс-советник Пентагона объяснил приостановку поставок оружия на Украину

Колдуэлл: Трамп отдал приоритет готовности военных, приостановив помощь Украине

© AP Photo / Michael SohnАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / Michael Sohn
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп отдал приоритет безопасности и готовности американских военных, приостановив поставки вооружения на Украину, где интересы Вашингтона носят "ограниченный характер", считает бывший старший советник Пентагона Дэн Колдуэлл.
Как написал Колдуэлл в статье для газеты Wall Street Journal, администрация Трампа унаследовала "плохую ситуацию" - промышленная база США деградировала, а администрация бывшего американского лидера Джо Байдена истощила запасы, направив на Украину вооружений на миллиарды долларов.
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Теперь, по словам бывшего советника Пентагона, у министерства нет достаточного количества боеприпасов, чтобы снабжать партнеров США по всему миру, сохраняя при этом способность вести войны и побеждать в них.
"Поэтому Трамп принял сложное, но необходимое решение, отдать приоритет безопасности и готовности американских военных, поставив на паузу поставки труднозаменяемых боеприпасов на Украину, где на карту поставлены ограниченные интересы США", - написал Колдуэлл.
Во вторник газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о приостановке США поставок некоторых вооружений Киеву, заявил, что, чем меньше оружия поставляется Украине, тем ближе окончание специальной военной операции.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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