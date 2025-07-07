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Бывшего главу ЦРУ могут обвинить в даче ложных показаний, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2025
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03:25 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/ssha-2027567959.html
Бывшего главу ЦРУ могут обвинить в даче ложных показаний, пишут СМИ
Бывшего главу ЦРУ могут обвинить в даче ложных показаний, пишут СМИ - РИА Новости, 07.07.2025
Бывшего главу ЦРУ могут обвинить в даче ложных показаний, пишут СМИ
Бывшего главу Центрального разведывательного управления США Джона Бреннана, возглавлявшего ЦРУ во время президентского срока Барака Обамы, могут обвинить в даче РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T03:25:00+03:00
2025-07-07T03:25:00+03:00
в мире
россия
сша
джон бреннан
барак обама
дмитрий песков
центральное разведывательное управление (цру)
фбр
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Бывшего главу Центрального разведывательного управления США Джона Бреннана, возглавлявшего ЦРУ во время президентского срока Барака Обамы, могут обвинить в даче ложных показаний о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, сообщил новостной портал Breitbart со ссылкой на источники в конгрессе. Глава ЦРУ Джон Рэтклифф ранее опубликовал доклад, в котором говорится, что совместный анализ разведок США (ICA) по якобы роли РФ в выборах 2016 года был составлен с нарушениями, в условиях коррумпированного и политически мотивированного процесса. В новом докладе также подчеркивается манипулятивный подход к подаче материала в отчете американских разведок. "Бреннан проигнорировал кадровых чиновников ЦРУ, которые сказали ему не включать досье (Стила - ред.) в официальный ICA о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Это предложение в докладе Рэтклиффа ошеломило конгрессменов и высокопоставленных сотрудников, которые в разговорах с Breitbart News вспомнили, что Бреннан дал показания за закрытыми дверями о том, что он не выступал за включение досье в ICA. Таким образом, создается впечатление, что, несмотря на его показания в конгрессе об обратном, Бреннан на самом деле сделал противоположное тому, о чем он свидетельствовал", - говорится в сообщении издания. Речь идет о досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила. После президентских выборов 2016 года власти США, опираясь на досье Стила, вели расследование версии о якобы "сговоре" Трампа с Россией, но в итоге не смогли этого доказать. Теперь бывшему главе ЦРУ может грозить расследование со стороны минюста США, отмечают источники издания. В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования. Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено". Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
https://ria.ru/20250603/ssha-2020671552.html
https://ria.ru/20241113/tramp-1983415945.html
https://ria.ru/20250206/tsru-1997654303.html
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в мире, россия, сша, джон бреннан, барак обама, дмитрий песков, центральное разведывательное управление (цру), фбр
В мире, Россия, США, Джон Бреннан, Барак Обама, Дмитрий Песков, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), ФБР
Бывшего главу ЦРУ могут обвинить в даче ложных показаний, пишут СМИ

Breitbart: Бреннана могут обвинить в лжесвидетельстве о "вмешательстве России"

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteДжон Бреннан
Джон Бреннан - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Бывшего главу Центрального разведывательного управления США Джона Бреннана, возглавлявшего ЦРУ во время президентского срока Барака Обамы, могут обвинить в даче ложных показаний о якобы вмешательстве РФ в американские выборы 2016 года, сообщил новостной портал Breitbart со ссылкой на источники в конгрессе.
Глава ЦРУ Джон Рэтклифф ранее опубликовал доклад, в котором говорится, что совместный анализ разведок США (ICA) по якобы роли РФ в выборах 2016 года был составлен с нарушениями, в условиях коррумпированного и политически мотивированного процесса. В новом докладе также подчеркивается манипулятивный подход к подаче материала в отчете американских разведок.
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"Бреннан проигнорировал кадровых чиновников ЦРУ, которые сказали ему не включать досье (Стила - ред.) в официальный ICA о российском вмешательстве в выборы 2016 года. Это предложение в докладе Рэтклиффа ошеломило конгрессменов и высокопоставленных сотрудников, которые в разговорах с Breitbart News вспомнили, что Бреннан дал показания за закрытыми дверями о том, что он не выступал за включение досье в ICA. Таким образом, создается впечатление, что, несмотря на его показания в конгрессе об обратном, Бреннан на самом деле сделал противоположное тому, о чем он свидетельствовал", - говорится в сообщении издания.
Речь идет о досье бывшего британского разведчика Кристофера Стила. После президентских выборов 2016 года власти США, опираясь на досье Стила, вели расследование версии о якобы "сговоре" Трампа с Россией, но в итоге не смогли этого доказать.
Теперь бывшему главе ЦРУ может грозить расследование со стороны минюста США, отмечают источники издания.
В мае 2023 года был опубликован доклад американского спецпрокурора Джона Дарэма, из которого следовало, что ни правоохранительные органы США, ни разведывательное сообщество не обладали какими-либо реальными доказательствами сговора Трампа с Россией на выборах 2016 года. Как отмечалось, у ФБР не было информации о том, что кто-то из окружения Трампа когда-либо контактировал с российскими спецслужбами. Дарэм заключил, что ФБР никогда не следовало начинать полного расследования связей между кампанией Трампа и Россией и что спецслужба использовала "сырую, непроанализированную, неподтвержденную информацию" для запуска расследования.
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Неподтвержденный доклад о якобы вмешательстве России в президентские выборы в США 2016 года удален с сайта комитета сената США по разведке. Как сообщает издание Newsweek, на удаление доклада с сайта обратили внимание американские интернет-пользователи. На страницах сайта, связанных с докладом, теперь отображается надпись "Не найдено".
Россия не раз опровергала обвинения США во вмешательстве, в том числе в американские выборы. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в разных странах, заявлял, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.
Трибуна перед началом пресс-конференции директора ЦРУ в штаб-квартире агентства в Лэнгли, США - РИА Новости, 1920, 06.02.2025
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