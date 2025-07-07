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Экс-министру природных ресурсов Бурятии увеличили условный срок - РИА Новости, 07.07.2025
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08:37 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/srok-2027583972.html
Экс-министру природных ресурсов Бурятии увеличили условный срок
Экс-министру природных ресурсов Бурятии увеличили условный срок - РИА Новости, 07.07.2025
Экс-министру природных ресурсов Бурятии увеличили условный срок
Экс-министру природных ресурсов Бурятии увеличили условный срок с 2,5 до 3 лет за превышение полномочий, также ему назначили дополнительное наказание в виде 2,6 РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T08:37:00+03:00
2025-07-07T08:37:00+03:00
республика бурятия
россия
сергей матвеев
следственный комитет россии (ск рф)
общество
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УЛАН-УДЭ, 7 июл - РИА Новости. Экс-министру природных ресурсов Бурятии увеличили условный срок с 2,5 до 3 лет за превышение полномочий, также ему назначили дополнительное наказание в виде 2,6 года лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, сообщила прокуратура республики. Как сообщало республиканское управление СК РФ, в июне 2021 года между минприроды Бурятии и индивидуальным предпринимателем был заключен госконтракт на выполнение работ по рекультивации свалки в поселке Усть-Баргузин в центральной экологической зоне Байкальской природной территории на сумму свыше 419 миллионов рублей. По версии следствия, Сергей Матвеев, занимавший тогда должность министра, заключил с подрядчиком два допсоглашения без изменения объема работ и увеличил цену контракта на более чем 30 миллионов рублей, а также незаконно повысил с 10 до 30% размер аванса и распорядился произвести эти платежи. В ноябре 2024 года он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно. Однако решение суда было оспорено, и уголовное дело было отправлено на новое судебное разбирательство. По данным надзорного ведомства, судом первой инстанции Матвеев был признан виновным по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий) за расходование бюджетных средств в размере 78,9 миллиона рублей. По другому эпизоду части 2 статьи 286 УК РФ экс-министр был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Он заключил три договора с одним поставщиком путем дробления единой закупки, оплатил их, чем бюджету республики причинен материальный ущерб на сумму 1,7 миллиона рублей. "Осужденному по совокупности двух преступлений назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и дополнительное наказание в виде 2,6 лет лишения занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20250702/minaev-2026756386.html
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республика бурятия, россия, сергей матвеев, следственный комитет россии (ск рф), общество
Республика Бурятия, Россия, Сергей Матвеев, Следственный комитет России (СК РФ), Общество
Экс-министру природных ресурсов Бурятии увеличили условный срок

Экс-министру природных ресурсов Бурятии Матвееву увеличили условный срок

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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УЛАН-УДЭ, 7 июл - РИА Новости. Экс-министру природных ресурсов Бурятии увеличили условный срок с 2,5 до 3 лет за превышение полномочий, также ему назначили дополнительное наказание в виде 2,6 года лишения права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, сообщила прокуратура республики.
Как сообщало республиканское управление СК РФ, в июне 2021 года между минприроды Бурятии и индивидуальным предпринимателем был заключен госконтракт на выполнение работ по рекультивации свалки в поселке Усть-Баргузин в центральной экологической зоне Байкальской природной территории на сумму свыше 419 миллионов рублей. По версии следствия, Сергей Матвеев, занимавший тогда должность министра, заключил с подрядчиком два допсоглашения без изменения объема работ и увеличил цену контракта на более чем 30 миллионов рублей, а также незаконно повысил с 10 до 30% размер аванса и распорядился произвести эти платежи.
Николай Минаев - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
Экс-замглавы Химок заочно арестовали по делу о получении взятки
2 июля, 15:28
В ноябре 2024 года он был приговорен к 2,5 годам лишения свободы условно. Однако решение суда было оспорено, и уголовное дело было отправлено на новое судебное разбирательство. По данным надзорного ведомства, судом первой инстанции Матвеев был признан виновным по части 2 статьи 286 УК РФ (превышение полномочий) за расходование бюджетных средств в размере 78,9 миллиона рублей. По другому эпизоду части 2 статьи 286 УК РФ экс-министр был оправдан в связи с отсутствием в его действиях состава преступления. Он заключил три договора с одним поставщиком путем дробления единой закупки, оплатил их, чем бюджету республики причинен материальный ущерб на сумму 1,7 миллиона рублей.
"Осужденному по совокупности двух преступлений назначено наказание в виде 3 лет лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года и дополнительное наказание в виде 2,6 лет лишения занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления, связанные с выполнением организационно-распорядительными и административно-хозяйственными функциями", - говорится в сообщении.
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Республика БурятияРоссияСергей МатвеевСледственный комитет России (СК РФ)Общество
 
 
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