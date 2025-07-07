https://ria.ru/20250707/spisok-2027589725.html

Опубликован секретный список вооружений, которые Киев потребовал от Берлина

Опубликован секретный список вооружений, которые Киев потребовал от Берлина - РИА Новости, 07.07.2025

Опубликован секретный список вооружений, которые Киев потребовал от Берлина

Немецкая газета Bild опубликовала список вооружений, которые Украина хочет получить от Германии. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:18:00+03:00

2025-07-07T09:18:00+03:00

2025-07-07T18:36:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

германия

вооруженные силы украины

сша

дмитрий песков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027632879_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_e285ebb14788a24c297d0f84b64eacfb.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Немецкая газета Bild опубликовала список вооружений, которые Украина хочет получить от Германии."Всплыл секретный список. Он должен показать конкретные потребности украинцев. Запросы на поддержку составляют миллиарды евро", — говорится в публикации.По данным издания, в список вошли средства ПВО, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы:Газета добавила, что с момента создания коалиционного правительства немецкие власти перестали публиковать информацию о новых поставках оружия ВСУ.На прошлой неделе официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для передачи их Украине.Politico сообщала о приостановке поставок вооружений из США на Украину на фоне истощения запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила NBC эту информацию, отметив, что решение приняли для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что чем меньше оружия поставляется ВСУ, тем ближе окончание спецоперации.

https://ria.ru/20250706/obrechen-2027442582.html

https://ria.ru/20250707/evropa-2027515284.html

https://ria.ru/20250706/zelenskiy-2027412640.html

украина

германия

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, сша, дмитрий песков