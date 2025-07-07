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Опубликован секретный список вооружений, которые Киев потребовал от Берлина - РИА Новости, 07.07.2025
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:18 07.07.2025 (обновлено: 18:36 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/spisok-2027589725.html
Опубликован секретный список вооружений, которые Киев потребовал от Берлина
Опубликован секретный список вооружений, которые Киев потребовал от Берлина - РИА Новости, 07.07.2025
Опубликован секретный список вооружений, которые Киев потребовал от Берлина
Немецкая газета Bild опубликовала список вооружений, которые Украина хочет получить от Германии. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:18:00+03:00
2025-07-07T18:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
германия
вооруженные силы украины
сша
дмитрий песков
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Немецкая газета Bild опубликовала список вооружений, которые Украина хочет получить от Германии."Всплыл секретный список. Он должен показать конкретные потребности украинцев. Запросы на поддержку составляют миллиарды евро", — говорится в публикации.По данным издания, в список вошли средства ПВО, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы:Газета добавила, что с момента создания коалиционного правительства немецкие власти перестали публиковать информацию о новых поставках оружия ВСУ.На прошлой неделе официальный представитель кабмина ФРГ Штефан Корнелиус заявил, что Германия ведет переговоры с США о приобретении систем ПРО Patriot для передачи их Украине.Politico сообщала о приостановке поставок вооружений из США на Украину на фоне истощения запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила NBC эту информацию, отметив, что решение приняли для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что чем меньше оружия поставляется ВСУ, тем ближе окончание спецоперации.
https://ria.ru/20250706/obrechen-2027442582.html
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в мире, украина, германия, вооруженные силы украины, сша, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Германия, Вооруженные силы Украины, США, Дмитрий Песков
Опубликован секретный список вооружений, которые Киев потребовал от Берлина

Bild опубликовала секретный список оружия, которое Киев потребовал от Берлина

© Getty Images / picture allianceПусковая установка системы ПВО IRIS-T
Пусковая установка системы ПВО IRIS-T - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Getty Images / picture alliance
Пусковая установка системы ПВО IRIS-T. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Немецкая газета Bild опубликовала список вооружений, которые Украина хочет получить от Германии.
"Всплыл секретный список. Он должен показать конкретные потребности украинцев. Запросы на поддержку составляют миллиарды евро", — говорится в публикации.
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По данным издания, в список вошли средства ПВО, защищенные транспортные средства и средства радиоэлектронной борьбы:
  • четыре пусковые установки SLM IRIS-T;
  • две тысячи ракет IRIS-T;
  • 200 тысяч 40-миллиметровых патронов;
  • тысяча машин, защищенных от мин;
  • 200 гусеничных машин;
  • 30 противоминных катков;
  • 20-30 машин разминирования WiSENT;
  • 200 внедорожников;
  • тысяча систем радиоэлектронной борьбы;
  • 200 радаров.
Газета добавила, что с момента создания коалиционного правительства немецкие власти перестали публиковать информацию о новых поставках оружия ВСУ.
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Politico сообщала о приостановке поставок вооружений из США на Украину на фоне истощения запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила NBC эту информацию, отметив, что решение приняли для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, заявил, что чем меньше оружия поставляется ВСУ, тем ближе окончание спецоперации.
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