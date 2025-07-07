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Артиллеристы уничтожили пункт управления и точку взлета БПЛА ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025
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Артиллеристы уничтожили пункт управления и точку взлета БПЛА ВСУ
Артиллеристы уничтожили пункт управления и точку взлета БПЛА ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025
Артиллеристы уничтожили пункт управления и точку взлета БПЛА ВСУ
Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления и точку взлета БПЛА ВСУ на... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T05:10:00+03:00
2025-07-07T05:10:00+03:00
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления и точку взлета БПЛА ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ежедневно уничтожают живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции ВСУ и пункты управления БПЛА в зоне проведения специальной военной операции. В ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили тщательно замаскированную точку взлета и базирования вражеских беспилотников", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что цель была передана артиллеристам. "Расчеты гаубиц оперативно развернули орудия и нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами. В результате огневого налета точка взлета БПЛА противника была полностью уничтожена вместе с находившимися там личным составом и боеприпасами", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что уничтожение данного объекта привело к значительному сокращению активности вражеских беспилотников на этом участке фронта. ВСУ лишились возможности проводить воздушную разведку и наносить удары с использованием БПЛА.
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html
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россия, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Россия, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Артиллеристы уничтожили пункт управления и точку взлета БПЛА ВСУ

Артиллеристы группы Запад уничтожили пункт управления и точку взлета БПЛА ВСУ

© РИА Новости / Иван Родионов | Перейти в медиабанкБоевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции
Боевая работа артиллерийских расчетов в ходе специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Иван Родионов
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ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления и точку взлета БПЛА ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России.
"Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ежедневно уничтожают живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции ВСУ и пункты управления БПЛА в зоне проведения специальной военной операции. В ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили тщательно замаскированную точку взлета и базирования вражеских беспилотников", - сообщили в оборонном ведомстве.
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Уточняется, что цель была передана артиллеристам.
"Расчеты гаубиц оперативно развернули орудия и нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами. В результате огневого налета точка взлета БПЛА противника была полностью уничтожена вместе с находившимися там личным составом и боеприпасами", - сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что уничтожение данного объекта привело к значительному сокращению активности вражеских беспилотников на этом участке фронта. ВСУ лишились возможности проводить воздушную разведку и наносить удары с использованием БПЛА.
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