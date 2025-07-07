https://ria.ru/20250707/spetsoperatsiya-2027572537.html

Артиллеристы уничтожили пункт управления и точку взлета БПЛА ВСУ

Артиллеристы уничтожили пункт управления и точку взлета БПЛА ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025

Артиллеристы уничтожили пункт управления и точку взлета БПЛА ВСУ

Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления и точку взлета БПЛА ВСУ на... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T05:10:00+03:00

2025-07-07T05:10:00+03:00

2025-07-07T05:10:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

вооруженные силы украины

безопасность

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0a/1801561140_328:452:3164:2047_1920x0_80_0_0_fabae180f36299ea34fc20dd22ec4755.jpg

ЛУГАНСК, 7 июл - РИА Новости. Артиллеристы 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" при выполнении огневых задач уничтожили пункт управления и точку взлета БПЛА ВСУ на краснолиманском участке фронта, рассказали журналистам в Минобороны России. "Расчеты гаубиц Д-30 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" ежедневно уничтожают живую силу, бронетехнику, артиллерийские и минометные расчеты, а также укрепленные позиции ВСУ и пункты управления БПЛА в зоне проведения специальной военной операции. В ходе воздушной разведки операторы БПЛА обнаружили тщательно замаскированную точку взлета и базирования вражеских беспилотников", - сообщили в оборонном ведомстве. Уточняется, что цель была передана артиллеристам. "Расчеты гаубиц оперативно развернули орудия и нанесли точный удар осколочно-фугасными снарядами. В результате огневого налета точка взлета БПЛА противника была полностью уничтожена вместе с находившимися там личным составом и боеприпасами", - сообщили в МО РФ. В ведомстве отметили, что уничтожение данного объекта привело к значительному сокращению активности вражеских беспилотников на этом участке фронта. ВСУ лишились возможности проводить воздушную разведку и наносить удары с использованием БПЛА.

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

россия, вооруженные силы украины, безопасность