https://ria.ru/20250707/spetsoperatsiya-2027572362.html

Российские вертолетчики уничтожили место скопления техники ВСУ

Российские вертолетчики уничтожили место скопления техники ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025

Российские вертолетчики уничтожили место скопления техники ВСУ

Российские вертолётчики на Ми-28НМ уничтожили место скопления личного состава и бронетехники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T05:08:00+03:00

2025-07-07T05:08:00+03:00

2025-07-07T05:08:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

ми-28нм

безопасность

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские вертолётчики на Ми-28НМ уничтожили место скопления личного состава и бронетехники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28Н нанес удар по месту скопления личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авиановодчика, заданная цель была уничтожена, подчеркнули в Минобороны РФ. Кроме того, военное ведомство опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевой задачи. Показано, как вертолёт готовится к вылету на аэродроме, выходит в точку пуска ракет и наносит удар. Выход ракет демонстрируется с различных ракурсов. Также показано, как винтокрылая машина возвращается обратно.

https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность