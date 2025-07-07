https://ria.ru/20250707/spetsoperatsiya-2027572362.html
Российские вертолетчики уничтожили место скопления техники ВСУ
Российские вертолетчики уничтожили место скопления техники ВСУ - РИА Новости, 07.07.2025
Российские вертолетчики уничтожили место скопления техники ВСУ
Российские вертолётчики на Ми-28НМ уничтожили место скопления личного состава и бронетехники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T05:08:00+03:00
2025-07-07T05:08:00+03:00
2025-07-07T05:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
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министерство обороны рф (минобороны рф)
ми-28нм
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Российские вертолётчики на Ми-28НМ уничтожили место скопления личного состава и бронетехники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", сообщили в Минобороны РФ. "Экипаж армейской авиации на вертолете Ми-28Н нанес удар по месту скопления личного состава и бронированной техники ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Центр", - говорится в сообщении. Отмечается, что удар был нанесен авиационными ракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражения экипаж выполнил противоракетный маневр, выпустил тепловые ловушки и вернулся на площадку вылета. По докладам авиановодчика, заданная цель была уничтожена, подчеркнули в Минобороны РФ. Кроме того, военное ведомство опубликовало видеоролик с кадрами выполнения боевой задачи. Показано, как вертолёт готовится к вылету на аэродроме, выходит в точку пуска ракет и наносит удар. Выход ракет демонстрируется с различных ракурсов. Также показано, как винтокрылая машина возвращается обратно.
https://ria.ru/20250706/ukraina-2027548211.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), ми-28нм, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Ми-28НМ, Безопасность
Российские вертолетчики уничтожили место скопления техники ВСУ
Российский Ми-28НМ уничтожил бронетехнику ВСУ в зоне действий Центра