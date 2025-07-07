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Стала известна возможная причина смерти сотрудника Росжелдора в Москве

Стала известна возможная причина смерти сотрудника Росжелдора в Москве - РИА Новости, 07.07.2025

Стала известна возможная причина смерти сотрудника Росжелдора в Москве

Острая сердечная недостаточность может быть причиной смерти сотрудника Росжелдора Андрея Корнейчука, чье тело нашли в понедельник на рабочем месте в Москве,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T19:01:00+03:00

2025-07-07T19:01:00+03:00

2025-07-07T19:12:00+03:00

москва

федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)

происшествия

андрей корнейчук (росжелдор)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Острая сердечная недостаточность может быть причиной смерти сотрудника Росжелдора Андрея Корнейчука, чье тело нашли в понедельник на рабочем месте в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.О кончине Корнейчука в понедельник ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Предварительно, причина смерти - острая сердечная недостаточность", - сказал собеседник агентства.

москва

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2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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москва, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), происшествия, андрей корнейчук (росжелдор)