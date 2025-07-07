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Стала известна возможная причина смерти сотрудника Росжелдора в Москве - РИА Новости, 07.07.2025
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19:01 07.07.2025 (обновлено: 19:12 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/sotrudnik-2027756939.html
Стала известна возможная причина смерти сотрудника Росжелдора в Москве
Стала известна возможная причина смерти сотрудника Росжелдора в Москве - РИА Новости, 07.07.2025
Стала известна возможная причина смерти сотрудника Росжелдора в Москве
Острая сердечная недостаточность может быть причиной смерти сотрудника Росжелдора Андрея Корнейчука, чье тело нашли в понедельник на рабочем месте в Москве,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T19:01:00+03:00
2025-07-07T19:12:00+03:00
москва
федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор)
происшествия
андрей корнейчук (росжелдор)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Острая сердечная недостаточность может быть причиной смерти сотрудника Росжелдора Андрея Корнейчука, чье тело нашли в понедельник на рабочем месте в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.О кончине Корнейчука в понедельник ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Предварительно, причина смерти - острая сердечная недостаточность", - сказал собеседник агентства.
москва
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москва, федеральное агентство железнодорожного транспорта (росжелдор), происшествия, андрей корнейчук (росжелдор)
Москва, Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), Происшествия, Андрей Корнейчук (Росжелдор)
Стала известна возможная причина смерти сотрудника Росжелдора в Москве

Сотрудник Росжелдора Корнейчук мог умереть от сердечной недостаточности

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Острая сердечная недостаточность может быть причиной смерти сотрудника Росжелдора Андрея Корнейчука, чье тело нашли в понедельник на рабочем месте в Москве, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
О кончине Корнейчука в понедельник ранее сообщили РИА Новости в правоохранительных органах.
"Предварительно, причина смерти - острая сердечная недостаточность", - сказал собеседник агентства.
 
МоскваФедеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор)ПроисшествияАндрей Корнейчук (Росжелдор)
 
 
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