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Обезглавленный Варшавский договор: таинственная смерть министров обороны

Обезглавленный Варшавский договор: таинственная смерть министров обороны - РИА Новости, 07.07.2025

Обезглавленный Варшавский договор: таинственная смерть министров обороны

В 1984 году умирает маршал Советского Союза Дмитрий Фёдорович Устинов, следом за ним скончались еще три министра ведущих стран Варшавского договора — блока,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:40:00+03:00

2025-07-07T18:40:00+03:00

2025-07-07T18:40:00+03:00

ссср

чехословакия

венгрия

дмитрий устинов

нато

леонид ивашов

евгений чазов

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости, Вадим Минеев. В 1984 году умирает маршал Советского Союза Дмитрий Фёдорович Устинов, следом за ним скончались еще три министра ведущих стран Варшавского договора — блока, противостоявшего НАТО. Социалистический военный блок тогда оказался обезглавленным, и произошло это почти сразу после учений "Щит", в которых все министры принимали участие. Несмотря на схожесть симптомов, точного диагноза болезни, вызвавшей череду загадочных смертей, установить так и не удалось…Треснувший "Щит"В 1984 году руководство стран Варшавского договора приняло решение о проведении стратегических командно-штабных учений "Щит-84" стран-участников договора с завершающей фазой на территории чехословацкого военного полигона Доупов, находящегося недалеко от существовавшей в то время ФРГ в северо-западной части Чехословакии.Учения произвели на руководство НАТО неизгладимое впечатление – международная обстановка снова накалилась.Помимо СССР в них участвовали вооружённые силы ГДР, Польши, Венгрии, Румынии, Болгарии и Чехословакии. "Щит-84" отличался большой масштабностью: воздушно-десантные полки должны были одолеть танковые войска противника.Никто и не предположить тогда не мог, что после учений страны Варшавского договора получат удар, от которого уже не оправятся.Сталинский наркомПервым в списке загадочных смертей оказался "сталинский нарком" маршал СССР Дмитрий Устинов.Вернувшись с учений, он почувствовал недомогание: министра то и дело лихорадило, поднималась температура. Первоначально врачи решили, что у маршала небольшая пневмония — простудился, бывает.Уже позже начальник 4-го Главного управления Минздрава СССР Евгений Чазов указывал на то, что у министра появились странные изменения в лёгких.Воспаление лёгких неожиданно привело к заражению крови, сепсису, а затем к разрыву аорты.Операция не помогла — у маршала перестала сворачиваться кровь, затем начали один за другим отказывать внутренние органы. 20 декабря он умер от сердечной недостаточности — во сне остановилось сердце.Хотя на момент смерти Устинову было 76 лет. Его коллеги отмечали у министра крепкое здоровье и великолепную для своего возраста работоспособность.Еще три министраБуквально через месяц, 15 января 1985 года, скончался министр национальной обороны Чехословакии Мартин Дзур, также принимавший участие в учениях "Щит-84". Сначала у него начались серьезные проблемы с легкими, а закончилось все сердечной недостаточностью.Пресса сообщила лишь, что Дзур скончался "после долгой и продолжительной болезни".Еще через 11 месяцев со схожими диагнозами умирают еще два министра, участвовавшие в учениях "Щит-84".2 декабря 1985 года ушел в мир иной 75-летний министр национальной обороны ГДР Хайнц Гофман, а спустя 2 недели после него, 15 декабря, — министр обороны Венгрии генерал Иштван Олах.Был и пятый, который, к счастью, выжил, министр обороны Болгарии Добри Джуров, который вскоре после похорон Устинова неожиданно серьезно заболел, ему уже подыскивали замену. Но, к счастью, военный выздоровел.Следуют отметить, что все умершие были ярыми приверженцами социалистического строя, людьми старой закалки, и способными свои принципы доказывать с оружием в руках."Могли подсыпать какие-нибудь таблетки"Хотя некоторые историки и призывают не искать в описанных случаях какие-то закономерности. Дескать, министры вполне могли умереть от естественных причин в силу преклонного возраста.Однако Дзура и Олаха нельзя считать слишком уж старыми людьми. Первому на момент смерти было 65 лет, а второму – 58.О том, за таинственными смертями могли стоять спецслужбы западных стран, высказался генерал-полковник Леонид Ивашов, доктор исторических наук, президент Академии геополитических проблем.В свое время он был старшим адъютантом маршала Устинова, потом возглавлял при нем Секретариат Министерства обороны СССР."Что касается умерших министров обороны, все они участвовали в учениях "Щит-84", где отрабатывались вопросы взаимодействия штабов и войск союзных армий в ходе совместных боевых действий. Там было много народу, журналисты, наблюдатели… Могли подсыпать какие-нибудь таблетки с медленным ядом или прочую "бяку"." — рассказал он журналистам.К сожалению, за давностью лет точную причину череды загадочных смертей установить уже невозможно.

ссср

чехословакия

венгрия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

ссср, чехословакия, венгрия, дмитрий устинов, нато, леонид ивашов, евгений чазов