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Слуцкий назвал декларацию БРИКС сигналом западным ястребам - РИА Новости, 07.07.2025
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01:01 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/slutskij-2027560370.html
Слуцкий назвал декларацию БРИКС сигналом западным ястребам
Слуцкий назвал декларацию БРИКС сигналом западным ястребам - РИА Новости, 07.07.2025
Слуцкий назвал декларацию БРИКС сигналом западным ястребам
Декларация БРИКС - сигнал адептам однополярного мироустройства и "западным ястребам", заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T01:01:00+03:00
2025-07-07T01:01:00+03:00
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саммит брикс в бразилии
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Декларация БРИКС - сигнал адептам однополярного мироустройства и "западным ястребам", заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро была принята декларация. Участники саммита осудили удары по Ирану, а также подтвердили, что сектор Газа должен управляться палестинскими властями. Кроме того, они осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в регионах России и выразили надежду на то, что текущие усилия по урегулированию на Украине приведут к мирной договоренности. "БРИКС - за мир. Итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро поддерживает переговоры по урегулированию на Украине, осуждает атаки на железнодорожную инфраструктуру в российских регионах, а также удары по Ирану, призывает к прекращению огня в Газе. Глобальное большинство тем самым дает ясный и мощный сигнал адептам однополярного мироустройства и западным ястребам", - написал он в своем Telegram-канале.
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в мире, рио-де-жанейро (город), иран, украина, леонид слуцкий (политик), брикс, госдума рф, саммит брикс в бразилии
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Иран, Украина, Леонид Слуцкий (политик), БРИКС, Госдума РФ, Саммит БРИКС в Бразилии
Слуцкий назвал декларацию БРИКС сигналом западным ястребам

Слуцкий назвал декларацию БРИКС сигналом адептам однополярного мироустройства

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЛеонид Слуцкий
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Леонид Слуцкий. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Декларация БРИКС - сигнал адептам однополярного мироустройства и "западным ястребам", заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий.
Ранее на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро была принята декларация. Участники саммита осудили удары по Ирану, а также подтвердили, что сектор Газа должен управляться палестинскими властями. Кроме того, они осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в регионах России и выразили надежду на то, что текущие усилия по урегулированию на Украине приведут к мирной договоренности.
"БРИКС - за мир. Итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро поддерживает переговоры по урегулированию на Украине, осуждает атаки на железнодорожную инфраструктуру в российских регионах, а также удары по Ирану, призывает к прекращению огня в Газе. Глобальное большинство тем самым дает ясный и мощный сигнал адептам однополярного мироустройства и западным ястребам", - написал он в своем Telegram-канале.
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В миреРио-де-Жанейро (город)ИранУкраинаЛеонид Слуцкий (политик)БРИКСГосдума РФСаммит БРИКС в Бразилии
 
 
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