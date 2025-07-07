https://ria.ru/20250707/slutskij-2027560370.html
Слуцкий назвал декларацию БРИКС сигналом западным ястребам
Слуцкий назвал декларацию БРИКС сигналом западным ястребам - РИА Новости, 07.07.2025
Слуцкий назвал декларацию БРИКС сигналом западным ястребам
Декларация БРИКС - сигнал адептам однополярного мироустройства и "западным ястребам", заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T01:01:00+03:00
2025-07-07T01:01:00+03:00
2025-07-07T01:01:00+03:00
в мире
рио-де-жанейро (город)
иран
украина
леонид слуцкий (политик)
брикс
госдума рф
саммит брикс в бразилии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775671393_0:52:3256:1884_1920x0_80_0_0_049132f742a7e9a85246d700c774d795.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Декларация БРИКС - сигнал адептам однополярного мироустройства и "западным ястребам", заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро была принята декларация. Участники саммита осудили удары по Ирану, а также подтвердили, что сектор Газа должен управляться палестинскими властями. Кроме того, они осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в регионах России и выразили надежду на то, что текущие усилия по урегулированию на Украине приведут к мирной договоренности. "БРИКС - за мир. Итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро поддерживает переговоры по урегулированию на Украине, осуждает атаки на железнодорожную инфраструктуру в российских регионах, а также удары по Ирану, призывает к прекращению огня в Газе. Глобальное большинство тем самым дает ясный и мощный сигнал адептам однополярного мироустройства и западным ястребам", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250707/briks-2027556318.html
рио-де-жанейро (город)
иран
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/1c/1775671393_257:0:2988:2048_1920x0_80_0_0_e699fa4b14c3383387cacaf9c23a574a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, рио-де-жанейро (город), иран, украина, леонид слуцкий (политик), брикс, госдума рф, саммит брикс в бразилии
В мире, Рио-де-Жанейро (город), Иран, Украина, Леонид Слуцкий (политик), БРИКС, Госдума РФ, Саммит БРИКС в Бразилии
Слуцкий назвал декларацию БРИКС сигналом западным ястребам
Слуцкий назвал декларацию БРИКС сигналом адептам однополярного мироустройства