https://ria.ru/20250707/slutskij-2027560370.html

Слуцкий назвал декларацию БРИКС сигналом западным ястребам

Слуцкий назвал декларацию БРИКС сигналом западным ястребам - РИА Новости, 07.07.2025

Слуцкий назвал декларацию БРИКС сигналом западным ястребам

Декларация БРИКС - сигнал адептам однополярного мироустройства и "западным ястребам", заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T01:01:00+03:00

2025-07-07T01:01:00+03:00

2025-07-07T01:01:00+03:00

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саммит брикс в бразилии

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Декларация БРИКС - сигнал адептам однополярного мироустройства и "западным ястребам", заявил глава комитета ГД по международным делам Леонид Слуцкий. Ранее на саммите БРИКС в Рио-де-Жанейро была принята декларация. Участники саммита осудили удары по Ирану, а также подтвердили, что сектор Газа должен управляться палестинскими властями. Кроме того, они осудили недавние атаки на железнодорожные пути и мосты в регионах России и выразили надежду на то, что текущие усилия по урегулированию на Украине приведут к мирной договоренности. "БРИКС - за мир. Итоговая декларация саммита в Рио-де-Жанейро поддерживает переговоры по урегулированию на Украине, осуждает атаки на железнодорожную инфраструктуру в российских регионах, а также удары по Ирану, призывает к прекращению огня в Газе. Глобальное большинство тем самым дает ясный и мощный сигнал адептам однополярного мироустройства и западным ястребам", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250707/briks-2027556318.html

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Дарья Буймова

в мире, рио-де-жанейро (город), иран, украина, леонид слуцкий (политик), брикс, госдума рф, саммит брикс в бразилии