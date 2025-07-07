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В Самарской области арестовали сотрудника министерства внутренней политики
В Самарской области арестовали сотрудника министерства внутренней политики - РИА Новости, 07.07.2025
В Самарской области арестовали сотрудника министерства внутренней политики
Сотрудник министерства внутренней политики Самарской области арестован по подозрению во взяточничестве, деньги предназначались на регистрацию местного жителя в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T22:54:00+03:00
2025-07-07T22:54:00+03:00
2025-07-07T22:54:00+03:00
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САМАРА, 7 июл - РИА Новости. Сотрудник министерства внутренней политики Самарской области арестован по подозрению во взяточничестве, деньги предназначались на регистрацию местного жителя в качестве кандидата в депутаты органа местного самоуправления, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону. "Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении главного консультанта управления по взаимодействию с муниципальными образованиями министерства внутренней политики Самарской области и местного жителя, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)", - говорится в сообщении ведомства. По версии следователей, в июне 2025 года подозреваемые, как посредники при передаче взятки, получили от местного жителя 900 тысяч рублей. За эти деньги они пообещали оказать содействие в регистрации указанного гражданина в качестве кандидата в депутаты органа местного самоуправления, отметили в областном СУСК России. Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по региону. "В ходе следствия в отношении сотрудника министерства судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК России по области. В рамках расследования дела следователи устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых, а также проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев, комментируя ситуацию в своем Telegram-канале, сообщил, что правительство региона окажет максимальное содействие правоохранительным органам при расследовании этого и других коррупционных преступлений.
https://ria.ru/20250707/rosgvardiya-2027713754.html
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происшествия, россия, самарская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Самарская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В Самарской области арестовали сотрудника министерства внутренней политики
СК: сотрудника самарского министерства арестовали по подозрению в коррупции
САМАРА, 7 июл - РИА Новости. Сотрудник министерства внутренней политики Самарской области арестован по подозрению во взяточничестве, деньги предназначались на регистрацию местного жителя в качестве кандидата в депутаты органа местного самоуправления, сообщили РИА Новости в пресс-службе СУСК России по региону.
"Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ
по Самарской области
возбуждено уголовное дело в отношении главного консультанта управления по взаимодействию с муниципальными образованиями министерства внутренней политики Самарской области и местного жителя, подозреваемых в совершении преступления, предусмотренного пунктами "а, б" части 3 статьи 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере)", - говорится в сообщении ведомства.
По версии следователей, в июне 2025 года подозреваемые, как посредники при передаче взятки, получили от местного жителя 900 тысяч рублей. За эти деньги они пообещали оказать содействие в регистрации указанного гражданина в качестве кандидата в депутаты органа местного самоуправления, отметили в областном СУСК России.
Уголовное дело было возбуждено по материалам, поступившим из УФСБ России по региону.
"В ходе следствия в отношении сотрудника министерства судом по ходатайству следователя избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в СУСК России по области.
В рамках расследования дела следователи устанавливают дополнительные эпизоды преступной деятельности подозреваемых, а также проводят комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев
, комментируя ситуацию в своем Telegram-канале, сообщил, что правительство региона окажет максимальное содействие правоохранительным органам при расследовании этого и других коррупционных преступлений.