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Хоценко передал детям-сиротам новые квартиры в Омской области - РИА Новости, 07.07.2025
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Омская область
 
07:42 07.07.2025 (обновлено: 09:18 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/siroty-2027580701.html
Хоценко передал детям-сиротам новые квартиры в Омской области
Хоценко передал детям-сиротам новые квартиры в Омской области - РИА Новости, 07.07.2025
Хоценко передал детям-сиротам новые квартиры в Омской области
По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко детям-сиротам переданы 18 новых квартир, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T07:42:00+03:00
2025-07-07T09:18:00+03:00
общество
омская область
таврический район
омск
виталий хоценко
омская область
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ОМСК, 7 июл - РИА Новости. По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко детям-сиротам переданы 18 новых квартир, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Приоритетом остается закупка квартир у местных застройщиков. В квартирах выполнен ремонт, подключено отопление, холодная и горячая вода, водоотведения, установлены кухонные плиты и счетчики. Согласно условиям контрактов, застройщики предоставляют пятилетнюю гарантию на выполненные работы. "Региональный жилищный центр завершил передачу 18 новых квартир гражданам из числа детей-сирот. По поручению главы региона Виталия Хоценко жилые помещения приобретены в муниципальных образованиях области: шесть - в Таврическом районе, четыре - в Любинском, четыре - в Саргатском, три - в Омске и одно - в Знаменском районе. Все квартиры расположены в одноэтажных двух- и четырехквартирных домах, площадь каждого жилья составляет не менее 33 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе. В рамках текущего этапа программы Региональный жилищный центр уже законтрактовал 70 дополнительных квартир. Они построены в Знаменском, Большеуковском, Тевризском, Саргатском, Москаленском, Исилькульском, Русскополянском, Любинском и Омском районах Омской области.
https://ria.ru/20250624/kvartiry-2025196029.html
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общество, омская область, таврический район, омск, виталий хоценко
Общество, Омская область, Таврический район, Омск, Виталий Хоценко, Омская область
Хоценко передал детям-сиротам новые квартиры в Омской области

Губернатор Хоценко передал детям-сиротам в Омской области 18 новых квартир

© РИА НовостиСтроительство в Омске
Строительство в Омске - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости
Строительство в Омске. Архивное фото
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ОМСК, 7 июл - РИА Новости. По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко детям-сиротам переданы 18 новых квартир, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Приоритетом остается закупка квартир у местных застройщиков. В квартирах выполнен ремонт, подключено отопление, холодная и горячая вода, водоотведения, установлены кухонные плиты и счетчики. Согласно условиям контрактов, застройщики предоставляют пятилетнюю гарантию на выполненные работы.
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"Региональный жилищный центр завершил передачу 18 новых квартир гражданам из числа детей-сирот. По поручению главы региона Виталия Хоценко жилые помещения приобретены в муниципальных образованиях области: шесть - в Таврическом районе, четыре - в Любинском, четыре - в Саргатском, три - в Омске и одно - в Знаменском районе. Все квартиры расположены в одноэтажных двух- и четырехквартирных домах, площадь каждого жилья составляет не менее 33 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
В рамках текущего этапа программы Региональный жилищный центр уже законтрактовал 70 дополнительных квартир. Они построены в Знаменском, Большеуковском, Тевризском, Саргатском, Москаленском, Исилькульском, Русскополянском, Любинском и Омском районах Омской области.
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