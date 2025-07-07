https://ria.ru/20250707/siroty-2027580701.html

Хоценко передал детям-сиротам новые квартиры в Омской области

Хоценко передал детям-сиротам новые квартиры в Омской области - РИА Новости, 07.07.2025

Хоценко передал детям-сиротам новые квартиры в Омской области

По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко детям-сиротам переданы 18 новых квартир, сообщили в пресс-службе регионального правительства. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T07:42:00+03:00

2025-07-07T07:42:00+03:00

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общество

омская область

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виталий хоценко

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ОМСК, 7 июл - РИА Новости. По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко детям-сиротам переданы 18 новых квартир, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Приоритетом остается закупка квартир у местных застройщиков. В квартирах выполнен ремонт, подключено отопление, холодная и горячая вода, водоотведения, установлены кухонные плиты и счетчики. Согласно условиям контрактов, застройщики предоставляют пятилетнюю гарантию на выполненные работы. "Региональный жилищный центр завершил передачу 18 новых квартир гражданам из числа детей-сирот. По поручению главы региона Виталия Хоценко жилые помещения приобретены в муниципальных образованиях области: шесть - в Таврическом районе, четыре - в Любинском, четыре - в Саргатском, три - в Омске и одно - в Знаменском районе. Все квартиры расположены в одноэтажных двух- и четырехквартирных домах, площадь каждого жилья составляет не менее 33 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе. В рамках текущего этапа программы Региональный жилищный центр уже законтрактовал 70 дополнительных квартир. Они построены в Знаменском, Большеуковском, Тевризском, Саргатском, Москаленском, Исилькульском, Русскополянском, Любинском и Омском районах Омской области.

https://ria.ru/20250624/kvartiry-2025196029.html

https://ria.ru/20250306/detsad-2003406007.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, омская область, таврический район, омск, виталий хоценко