Хоценко передал детям-сиротам новые квартиры в Омской области
Губернатор Хоценко передал детям-сиротам в Омской области 18 новых квартир
Строительство в Омске. Архивное фото
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ОМСК, 7 июл - РИА Новости. По поручению губернатора Омской области Виталия Хоценко детям-сиротам переданы 18 новых квартир, сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Приоритетом остается закупка квартир у местных застройщиков. В квартирах выполнен ремонт, подключено отопление, холодная и горячая вода, водоотведения, установлены кухонные плиты и счетчики. Согласно условиям контрактов, застройщики предоставляют пятилетнюю гарантию на выполненные работы.
"Региональный жилищный центр завершил передачу 18 новых квартир гражданам из числа детей-сирот. По поручению главы региона Виталия Хоценко жилые помещения приобретены в муниципальных образованиях области: шесть - в Таврическом районе, четыре - в Любинском, четыре - в Саргатском, три - в Омске и одно - в Знаменском районе. Все квартиры расположены в одноэтажных двух- и четырехквартирных домах, площадь каждого жилья составляет не менее 33 квадратных метров", - сообщили в пресс-службе.
В рамках текущего этапа программы Региональный жилищный центр уже законтрактовал 70 дополнительных квартир. Они построены в Знаменском, Большеуковском, Тевризском, Саргатском, Москаленском, Исилькульском, Русскополянском, Любинском и Омском районах Омской области.
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