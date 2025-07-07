https://ria.ru/20250707/simonyan-2027748147.html

Симоньян поздравила Прилепина с юбилеем

Симоньян поздравила Прилепина с юбилеем - РИА Новости, 07.07.2025

Симоньян поздравила Прилепина с юбилеем

Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поздравила с юбилеем писателя Захара Прилепина. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:28:00+03:00

2025-07-07T18:28:00+03:00

2025-07-07T18:28:00+03:00

захар прилепин

маргарита симоньян

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Главный редактор международной медиагруппы "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поздравила с юбилеем писателя Захара Прилепина. "Русскому человеку себя не жалко: это главная его черта" — "Обитель". Настоящего русского человека, искреннего, честного, мощного, бесстрашного, талантливого, которому точно себя не жалко и который столько раз это доказывал, Захара Прилепина с юбилеем! Будь, пожалуйста, здоров и счастлив", - написала она в Telegram-канале. В заключении Симоньян пожелала Прилепину счастья и здоровья.

https://ria.ru/20250707/prilepin-2027188210.html

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захар прилепин, маргарита симоньян