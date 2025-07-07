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Суд оштрафовал бывшего главного связиста ВС России на 24,5 миллиона рублей
Суд оштрафовал бывшего главного связиста ВС России на 24,5 миллиона рублей - РИА Новости, 07.07.2025
Суд оштрафовал бывшего главного связиста ВС России на 24,5 миллиона рублей
В понедельник 235-й гарнизонный военный суд оштрафовал бывшего главного связиста российской армии Халила Арсланова за хищения при поставках радиостанций,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:45:00+03:00
2025-07-07T18:45:00+03:00
2025-07-07T18:54:00+03:00
вооруженные силы рф
происшествия
халил арсланов
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В понедельник 235-й гарнизонный военный суд оштрафовал бывшего главного связиста российской армии Халила Арсланова за хищения при поставках радиостанций, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда."Приговором суда Арсланов лишен звания генерал-полковника и назначен штраф 24,5 миллиона рублей", - сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.В понедельник суд приговорил его к 17 годам колонии строгого режима. Как было установлено в суде, Халил Арсланов, будучи начальником Главного управления связи ВС РФ, похитил 6,7 миллиарда рублей при поставках портативных радиостанций, утвердив документы с завышенной стоимостью.Сам Арсланов в суде назвал обвинения надуманными: радиостанции поставляются лишь для нужд военных, поэтому рыночной стоимости, на которую ссылается следствие, "просто не существует".
https://ria.ru/20250701/ivanov-2026574609.html
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вооруженные силы рф, происшествия, халил арсланов
Вооруженные силы РФ, Происшествия, Халил Арсланов
Суд оштрафовал бывшего главного связиста ВС России на 24,5 миллиона рублей
Суд оштрафовал бывшего главного связиста ВС России Арсланова на 24,5 млн рублей