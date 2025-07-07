https://ria.ru/20250707/sheremetevo-2027602457.html

В Шереметьево 40 рейсов задерживаются более чем на два часа

В Шереметьево 40 рейсов задерживаются более чем на два часа - РИА Новости, 07.07.2025

В Шереметьево 40 рейсов задерживаются более чем на два часа

В аэропорту "Шереметьево" более чем на два часа задерживается 40 рейсов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.07.2025

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шереметьево (аэропорт)

федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)

аэрофлот

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В аэропорту "Шереметьево" более чем на два часа задерживается 40 рейсов, сообщила Росавиация. "По данным на 07.00 мск понедельника в Шереметьево ситуация спокойная, наблюдались небольшие скопления пассажиров. Оставались задержанными (более двух часов) на вылет 40 рейсов", - говорится в сообщении. В воскресенье, 6 июля, аэропорт обслужил 140,5 тысячи пассажиров. Воздушная гавань и "Аэрофлот" увеличили численность работающих сотрудников. Аэропорт 7 июля планирует обслужить на прилет и вылет 1065 рейсов.

https://ria.ru/20250707/aeroporty-2027602314.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, общество