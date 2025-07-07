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В Шереметьево 40 рейсов задерживаются более чем на два часа - РИА Новости, 07.07.2025
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10:14 07.07.2025 (обновлено: 10:55 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/sheremetevo-2027602457.html
В Шереметьево 40 рейсов задерживаются более чем на два часа
В Шереметьево 40 рейсов задерживаются более чем на два часа - РИА Новости, 07.07.2025
В Шереметьево 40 рейсов задерживаются более чем на два часа
В аэропорту "Шереметьево" более чем на два часа задерживается 40 рейсов, сообщила Росавиация. РИА Новости, 07.07.2025
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шереметьево (аэропорт)
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
аэрофлот
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В аэропорту "Шереметьево" более чем на два часа задерживается 40 рейсов, сообщила Росавиация. "По данным на 07.00 мск понедельника в Шереметьево ситуация спокойная, наблюдались небольшие скопления пассажиров. Оставались задержанными (более двух часов) на вылет 40 рейсов", - говорится в сообщении. В воскресенье, 6 июля, аэропорт обслужил 140,5 тысячи пассажиров. Воздушная гавань и "Аэрофлот" увеличили численность работающих сотрудников. Аэропорт 7 июля планирует обслужить на прилет и вылет 1065 рейсов.
https://ria.ru/20250707/aeroporty-2027602314.html
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шереметьево (аэропорт), федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), аэрофлот, общество
Шереметьево (аэропорт), Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Аэрофлот, Общество
В Шереметьево 40 рейсов задерживаются более чем на два часа

Росавиация: в Шереметьево на 7:00 более чем на 2 часа задерживались 40 рейсов

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОбстановка в аэропорту Шереметьево. 6 июля 2025
Обстановка в аэропорту Шереметьево. 6 июля 2025 - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Обстановка в аэропорту Шереметьево. 6 июля 2025
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В аэропорту "Шереметьево" более чем на два часа задерживается 40 рейсов, сообщила Росавиация.
"По данным на 07.00 мск понедельника в Шереметьево ситуация спокойная, наблюдались небольшие скопления пассажиров. Оставались задержанными (более двух часов) на вылет 40 рейсов", - говорится в сообщении.
В воскресенье, 6 июля, аэропорт обслужил 140,5 тысячи пассажиров.
Воздушная гавань и "Аэрофлот" увеличили численность работающих сотрудников.
Аэропорт 7 июля планирует обслужить на прилет и вылет 1065 рейсов.
Обстановка в аэропорту Пулково - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
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Шереметьево (аэропорт)Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)АэрофлотОбщество
 
 
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