https://ria.ru/20250707/serbiya-2027792978.html
Трамп уведомил Вучича о введении дополнительных пошлин на товары из Сербии
Трамп уведомил Вучича о введении дополнительных пошлин на товары из Сербии - РИА Новости, 07.07.2025
Трамп уведомил Вучича о введении дополнительных пошлин на товары из Сербии
Американский президент Дональд Трамп уведомил Вучича о введении США дополнительных импортных пошлин на товары из Сербии в размере 35% с 1 августа. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T23:44:00+03:00
2025-07-07T23:44:00+03:00
2025-07-07T23:55:00+03:00
сербия
сша
в мире
дональд трамп
вашингтон (штат)
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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп уведомил Вучича о введении США дополнительных импортных пошлин на товары из Сербии в размере 35% с 1 августа.Согласно опубликованных письмам главы Белого дома, опубликованным в социальной сети Truth Social, Вашингтон с 1 августа вводит импортную пошлину в отношении товаров из Сербии в размере 35%.
https://ria.ru/20250707/ssha-2027792490.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сербия, сша, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат)
Сербия, США, В мире, Дональд Трамп, Вашингтон (штат)
Трамп уведомил Вучича о введении дополнительных пошлин на товары из Сербии
Трамп уведомил Вучича о введении пошлин на товары из Сербии в размере 35%