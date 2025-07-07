https://ria.ru/20250707/serbiya-2027792978.html

Трамп уведомил Вучича о введении дополнительных пошлин на товары из Сербии

Трамп уведомил Вучича о введении дополнительных пошлин на товары из Сербии - РИА Новости, 07.07.2025

Трамп уведомил Вучича о введении дополнительных пошлин на товары из Сербии

Американский президент Дональд Трамп уведомил Вучича о введении США дополнительных импортных пошлин на товары из Сербии в размере 35% с 1 августа. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T23:44:00+03:00

2025-07-07T23:44:00+03:00

2025-07-07T23:55:00+03:00

сербия

сша

в мире

дональд трамп

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 7 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп уведомил Вучича о введении США дополнительных импортных пошлин на товары из Сербии в размере 35% с 1 августа.Согласно опубликованных письмам главы Белого дома, опубликованным в социальной сети Truth Social, Вашингтон с 1 августа вводит импортную пошлину в отношении товаров из Сербии в размере 35%.

https://ria.ru/20250707/ssha-2027792490.html

сербия

сша

вашингтон (штат)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

сербия, сша, в мире, дональд трамп, вашингтон (штат)