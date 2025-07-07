https://ria.ru/20250707/serbiya-2027720380.html

Сербские радикалы пригрозили МВД своими силами убрать баррикады в Земуне

Сербские радикалы пригрозили МВД своими силами убрать баррикады в Земуне - РИА Новости, 07.07.2025

Сербские радикалы пригрозили МВД своими силами убрать баррикады в Земуне

Сербская радикальная партия (СРП) и ее сторонники-четники своими силами уберут через 48 часов баррикады протестующих студентов и сторонников оппозиции в... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T17:18:00+03:00

2025-07-07T17:18:00+03:00

2025-07-07T17:18:00+03:00

в мире

белград (город)

сербия

хорватия

воислав шешель

ана брнабич

беспорядки в белграде

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/17/1581154860_0:242:2781:1806_1920x0_80_0_0_3e73108fc33b097c33547de212fe335b.jpg

БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. Сербская радикальная партия (СРП) и ее сторонники-четники своими силами уберут через 48 часов баррикады протестующих студентов и сторонников оппозиции в белградском районе Земун, если этого не сделает МВД, заявила пресс-служба партии. Протестующие на днях перекрыли Главную улицу Земуна баррикадами из мусорных баков и подручных материалов, в том числе бревен, на въезде в центральную часть Белграда. Штаб-квартира СРП также находится в центре района, известного своей криминальной традицией и репутацией "города в городе" в сербской столице. "СРП напоминает компетентным органам, что осталось 48 часов до срока, который даем полиции для освобождения центра Земуна от блокирующих его по границам Независимого государства Хорватия... Если уполномоченные органы и далее будут игнорировать это дикарское поведение усташей (сторонников хорватских нацистов – ред.) и предупреждение сербских радикалов, то воевода четников Воислав Шешель организует устранение баррикад, потому что народ в Земуне больше не хочет терпеть террор земунских последователей усташей", - говорится в заявлении партии. Протесты с блокированием движения в Сербии продолжаются в последние дни при температуре около 40 градусов тепла. В понедельник протестующие призвали сторонников с 7.00 (8.00 мск) на несанкционированные акции в десятке точек Белграда. Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение. Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.

https://ria.ru/20250707/serbija-2027596042.html

белград (город)

сербия

хорватия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, белград (город), сербия, хорватия, воислав шешель, ана брнабич, беспорядки в белграде