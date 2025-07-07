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Сербские радикалы пригрозили МВД своими силами убрать баррикады в Земуне - РИА Новости, 07.07.2025
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17:18 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/serbiya-2027720380.html
Сербские радикалы пригрозили МВД своими силами убрать баррикады в Земуне
Сербские радикалы пригрозили МВД своими силами убрать баррикады в Земуне - РИА Новости, 07.07.2025
Сербские радикалы пригрозили МВД своими силами убрать баррикады в Земуне
Сербская радикальная партия (СРП) и ее сторонники-четники своими силами уберут через 48 часов баррикады протестующих студентов и сторонников оппозиции в... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T17:18:00+03:00
2025-07-07T17:18:00+03:00
в мире
белград (город)
сербия
хорватия
воислав шешель
ана брнабич
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. Сербская радикальная партия (СРП) и ее сторонники-четники своими силами уберут через 48 часов баррикады протестующих студентов и сторонников оппозиции в белградском районе Земун, если этого не сделает МВД, заявила пресс-служба партии. Протестующие на днях перекрыли Главную улицу Земуна баррикадами из мусорных баков и подручных материалов, в том числе бревен, на въезде в центральную часть Белграда. Штаб-квартира СРП также находится в центре района, известного своей криминальной традицией и репутацией "города в городе" в сербской столице. "СРП напоминает компетентным органам, что осталось 48 часов до срока, который даем полиции для освобождения центра Земуна от блокирующих его по границам Независимого государства Хорватия... Если уполномоченные органы и далее будут игнорировать это дикарское поведение усташей (сторонников хорватских нацистов – ред.) и предупреждение сербских радикалов, то воевода четников Воислав Шешель организует устранение баррикад, потому что народ в Земуне больше не хочет терпеть террор земунских последователей усташей", - говорится в заявлении партии. Протесты с блокированием движения в Сербии продолжаются в последние дни при температуре около 40 градусов тепла. В понедельник протестующие призвали сторонников с 7.00 (8.00 мск) на несанкционированные акции в десятке точек Белграда. Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение. Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.
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в мире, белград (город), сербия, хорватия, воислав шешель, ана брнабич, беспорядки в белграде
В мире, Белград (город), Сербия, Хорватия, Воислав Шешель, Ана Брнабич, Беспорядки в Белграде
Сербские радикалы пригрозили МВД своими силами убрать баррикады в Земуне

СРП пригрозила убрать баррикады в Земуне через 48 часов, если это не сделает МВД

CC BY-SA 4.0 / Bestalex / Belgrade. Roofs of Zemun / Cropped imageРайон Земун в Белграде
Район Земун в Белграде - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
CC BY-SA 4.0 / Bestalex / Belgrade. Roofs of Zemun / Cropped image
Район Земун в Белграде. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 7 июл – РИА Новости. Сербская радикальная партия (СРП) и ее сторонники-четники своими силами уберут через 48 часов баррикады протестующих студентов и сторонников оппозиции в белградском районе Земун, если этого не сделает МВД, заявила пресс-служба партии.
Протестующие на днях перекрыли Главную улицу Земуна баррикадами из мусорных баков и подручных материалов, в том числе бревен, на въезде в центральную часть Белграда. Штаб-квартира СРП также находится в центре района, известного своей криминальной традицией и репутацией "города в городе" в сербской столице.
Студенты и горожане перекрыли перекресток возле здания юридического факультета Белградского университета - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Белграде протестующие заблокировали улицы и транспортные развязки
Вчера, 09:51
"СРП напоминает компетентным органам, что осталось 48 часов до срока, который даем полиции для освобождения центра Земуна от блокирующих его по границам Независимого государства Хорватия... Если уполномоченные органы и далее будут игнорировать это дикарское поведение усташей (сторонников хорватских нацистов – ред.) и предупреждение сербских радикалов, то воевода четников Воислав Шешель организует устранение баррикад, потому что народ в Земуне больше не хочет терпеть террор земунских последователей усташей", - говорится в заявлении партии.
Протесты с блокированием движения в Сербии продолжаются в последние дни при температуре около 40 градусов тепла. В понедельник протестующие призвали сторонников с 7.00 (8.00 мск) на несанкционированные акции в десятке точек Белграда. Высшая белградская прокуратура 2 июля отметила, что полиция может самостоятельно задерживать протестующих, блокирующих движение.
Вечером 28 июня истек срок ультиматума, который протестующие выдвинули властям 25 июня с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов и убрать палаточный городок сторонников президента перед Скупщиной (парламентом). Часть протестующих после митинга попытались пробить кордон полиции, окружавший городок сторонников президента. Демонстранты забрасывали полицию петардами, камнями и бутылками, силовики оттеснили толпу, применив спрей, дубинки и щиты. Председатель Скупщины и экс-премьер Ана Брнабич посетовала, что протестующие в Белграде призвали к уничтожению Сербии в гражданской войне.
Беспорядки в Белграде
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

Молодой человек несет деревянный крест на плече на площади Славия в Белграде во время акции протеста

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8
© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8
© AP Photo / Marko Drobnjakovic

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

Протест сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8
© NurPhoto

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

Машина скорой помощи едет во время акции протеста в Белграде

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

Задержание протестующих в Белграде

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8
 
В миреБелград (город)СербияХорватияВоислав ШешельАна БрнабичБеспорядки в Белграде
 
 
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