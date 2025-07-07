https://ria.ru/20250707/serbija-2027596042.html

В Белграде протестующие заблокировали улицы и транспортные развязки

В Белграде протестующие заблокировали улицы и транспортные развязки - РИА Новости, 07.07.2025

В Белграде протестующие заблокировали улицы и транспортные развязки

Протестующие перекрыли крупные улицы и транспортные развязки в Белграде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:51:00+03:00

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БЕЛГРАД, 7 июл — РИА Новости. Протестующие перекрыли крупные улицы и транспортные развязки в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.Подобные акции в Сербии идут уже несколько дней. В понедельник манифестанты призвали сторонников с 07:00 (08:00 мск) присоединиться к ним в десятке точек Белграда.На крупнейшем бульваре Краля Александра в центре столицы студенты перекрыли движение менее чем на час на перекрестке с улицей профессора Михайло Джурича перед зданием юридического факультета Белградского университета. Через полчаса появились несколько нарядов полиции в масках в легкой экипировке, без применения силы они вытеснили протестующих и восстановили движение.Протесты в Сербии

https://ria.ru/20250702/serbija-2026841243.html

сербия

белград (город)

словения

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сербия, белград (город), словения, александр вучич, ивица дачич, ана брнабич, беспорядки в белграде