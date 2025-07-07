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В Белграде протестующие заблокировали улицы и транспортные развязки - РИА Новости, 07.07.2025
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09:51 07.07.2025 (обновлено: 16:10 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/serbija-2027596042.html
В Белграде протестующие заблокировали улицы и транспортные развязки
В Белграде протестующие заблокировали улицы и транспортные развязки - РИА Новости, 07.07.2025
В Белграде протестующие заблокировали улицы и транспортные развязки
Протестующие перекрыли крупные улицы и транспортные развязки в Белграде, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2025
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2025-07-07T16:10:00+03:00
в мире
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ана брнабич
беспорядки в белграде
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БЕЛГРАД, 7 июл — РИА Новости. Протестующие перекрыли крупные улицы и транспортные развязки в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.Подобные акции в Сербии идут уже несколько дней. В понедельник манифестанты призвали сторонников с 07:00 (08:00 мск) присоединиться к ним в десятке точек Белграда.На крупнейшем бульваре Краля Александра в центре столицы студенты перекрыли движение менее чем на час на перекрестке с улицей профессора Михайло Джурича перед зданием юридического факультета Белградского университета. Через полчаса появились несколько нарядов полиции в масках в легкой экипировке, без применения силы они вытеснили протестующих и восстановили движение.Протесты в Сербии
https://ria.ru/20250702/serbija-2026841243.html
сербия
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РИА Новости
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4.7
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
353
60
Митинг в центре Белграда
Студенты и сторонники оппозиции, участвующие в несанкционированной акции, перекрыли мост и улицы в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости
2025-07-07T09:51
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PT0M17S
Камни и петарды: столкновения протестующих с силовиками в Белграде
Полиция применила силу против протестующих в центре Белграда, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-07T09:51
true
PT0M30S
Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков
Протестующие в Белграде попытались протаранить мусорным баком кордон силовиков, которые вытеснили их с улицы Кнеза Милоша рядом с парком перед администрацией президента, передает корреспондент РИА Новости.
2025-07-07T09:51
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в мире, сербия, белград (город), словения, александр вучич, ивица дачич, ана брнабич, беспорядки в белграде
В мире, Сербия, Белград (город), Словения, Александр Вучич, Ивица Дачич, Ана Брнабич, Беспорядки в Белграде
В Белграде протестующие заблокировали улицы и транспортные развязки

Протестующие в Сербии студенты и сторонники оппозиции перекрыли крупные улицы

© Фото : Sputnik Srbija/TelegramСтуденты и горожане перекрыли перекресток возле здания юридического факультета Белградского университета
Студенты и горожане перекрыли перекресток возле здания юридического факультета Белградского университета - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Sputnik Srbija/Telegram
Студенты и горожане перекрыли перекресток возле здания юридического факультета Белградского университета
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БЕЛГРАД, 7 июл — РИА Новости. Протестующие перекрыли крупные улицы и транспортные развязки в Белграде, передает корреспондент РИА Новости.
Подобные акции в Сербии идут уже несколько дней. В понедельник манифестанты призвали сторонников с 07:00 (08:00 мск) присоединиться к ним в десятке точек Белграда.
На крупнейшем бульваре Краля Александра в центре столицы студенты перекрыли движение менее чем на час на перекрестке с улицей профессора Михайло Джурича перед зданием юридического факультета Белградского университета.
Через полчаса появились несколько нарядов полиции в масках в легкой экипировке, без применения силы они вытеснили протестующих и восстановили движение.
Беспорядки в Белграде
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

Молодой человек несет деревянный крест на плече на площади Славия в Белграде во время акции протеста

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8
© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

Протест студентов и сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8
© AP Photo / Marko Drobnjakovic

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8
© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

Протест сторонников оппозиции с требованием провести досрочные парламентские выборы в Сербии

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8
© NurPhoto

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

Машина скорой помощи едет во время акции протеста в Белграде

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

Задержание протестующих в Белграде

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8
© AP Photo / Darko Vojinovic

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

Полицейские блокируют улицу во время акции протеста в Белграде

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8

Накануне в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума, который протестующие 25 июня выдвинули властям Республики Сербии с требованием назначить дату досрочных парламентских выборов.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
1 из 8

После этого они перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, требуя проведения досрочных выборов.

© Getty Images / NurPhoto/ Maxim Konankov
2 из 8

На протест вышли студенты и сторонники оппозиции. Всего в нем приняли участие 36 тысяч человек.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
3 из 8

В ходе акции неповиновения возникли стычки между протестующими и стражами правопорядка.

© AP Photo / Marko Drobnjakovic
4 из 8

Столкновения произошли около двух кордонов силовиков — жандармерии на улице Краля Милана и полиции на улице Кнеза Милоша, которые прилегают к парку и администрации президента.

© Getty Images / NurPhoto/Maxim Konankov
5 из 8

Демонстранты забрасывали кордон полиции камнями, фаерами и петардами, а также скандировали агрессивные и оскорбительные слоганы в адрес властей.

© NurPhoto
6 из 8

Полиция в ответ применила силу, используя щиты и дубинки. В результате силовики вытеснили протестующих с улицы Кнеза Милоша.

© AP Photo / Darko Vojinovic
7 из 8

В ходе беспорядков пострадали десятки полицейских.

© AP Photo / Darko Vojinovic
8 из 8

Протесты в Сербии

  • Митингующие 28 июня перекрыли площадь Славия в центре Белграда и прилегающие улицы, они требовали проведения досрочных парламентских выборов.
  • В этот день в 21:00 (22:00 мск) истек срок ультиматума: манифестанты добиваются назначения даты голосования.
  • На акцию вышли студенты и сторонники оппозиции, всего в ней приняли участие 36 тысяч человек.
  • Вечером начались столкновения демонстрантов и полиции, силовики в ответ применили силу, используя щиты и дубинки. Пострадали 48 стражей порядка.
  • Задержали 77 протестующих, один из которых несовершеннолетний.
  • В воскресенье, 29 июня, активисты выдвинули новое требование — освободить всех манифестантов.
  • Радио и телевидение Сербии сообщило о задержании восьми подозреваемых в преступлениях против конституционного порядка.
  • Высший суд в Белграде 1 июля выпустил их из-под стражи, Высшая прокуратура заявила, что обжалует это решение.
  • Президент Александр Вучич пообещал задерживать всех протестующих за попытки блокировать международный аэропорт и критическую инфраструктуру.
  • Полиция задержала в минувшую субботу 13 человек и гражданина Словении, который совершил наезд на одну из протестующих в городе Зренянин.
Протест в Сербии - РИА Новости, 1920, 02.07.2025
В Сербии заявили, что затягивание протестов идет на руку Западу
2 июля, 23:59
 
В миреСербияБелград (город)СловенияАлександр ВучичИвица ДачичАна БрнабичБеспорядки в Белграде
 
 
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