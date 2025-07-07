https://ria.ru/20250707/sarovskiy-2027708699.html

Сбывается на наших глазах: предсказания Серафима Саровского о судьбе России

Сбывается на наших глазах: предсказания Серафима Саровского о судьбе России - РИА Новости, 07.07.2025

Сбывается на наших глазах: предсказания Серафима Саровского о судьбе России

В XIX веке преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых русских святых, оставил потомкам предсказания, которые продолжают будоражить умы и сердца... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T19:00:00+03:00

2025-07-07T19:00:00+03:00

2025-07-07T19:00:00+03:00

россия

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. В XIX веке преподобный Серафим Саровский, один из самых почитаемых русских святых, оставил потомкам предсказания, которые продолжают будоражить умы и сердца. Его пророчества, касающиеся судьбы России, сегодня звучат с особой силой — на фоне глобальных перемен и поиска духовных ориентиров.Сбывшиеся предсказанияРодившийся в 1754 году в купеческой семье Прохора Мошнина (мирское имя святого), будущий старец с юных лет стремился к духовной жизни. В 17 лет он совершил паломничество в Киево-Печерскую лавру, где получил благословение на монашеский подвиг.Поселившись в Саровской пустыни, он 15 лет провел в строгом затворе, а затем ещё 1 000 дней и ночей молился на камне. Именно в этот период к нему стали приходить видения о будущем России и мира.Серафим Саровский предвидел крушение монархии, грядущую революцию и гонения на веру — всё то, что Россия пережила в XX веке."Храмы будут стоять пустые, а вера сохранится лишь в сердцах немногих", — говорил святой. Эти слова оказались пророческими: после 1917 года тысячи церквей были разрушены, а верующие подвергались репрессиям.Теперь стало известно о другом пророчестве Саровского. Его послание касалось будущего возрождения страны.Россия как духовный центр мира"Когда Россия возвысится над всем сущим, вы узрите, что она осталась единственной под защитой Божьей", — предрекал преподобный. По его словам, именно нашей стране суждено стать объединяющим центром для человечества, сохранившим традиционные ценности.Интересно, что эти слова перекликаются с другим известным изречением святого: "Стяжи дух мирен, и вокруг тебя спасутся тысячи". Современные богословы видят в этом намёк на особую миссию России — не через силу, а через пример духовной стойкости.Испытания и величиеСаровский не обещал лёгкого пути. Он предупреждал, что России предстоит пройти через тяжёлые испытания, но они лишь укрепят её. "Как золото очищается в огне, так и вера народа станет крепче после скорбей", — говорил старец.Сегодня, когда мир переживает кризис ценностей, эти слова звучат особенно актуально. В Русской православной церкви отмечают: наследие Серафима Саровского важно не только для верующих, но и для всех, кто задумывается о будущем человечества.Преподобный Серафим был канонизирован в 1903 году — ровно за 14 лет до революции. Возможно, в этом тоже был промысел: святой успел стать духовным ориентиром перед самым тяжёлым периодом русской истории. Его мощи сегодня покоятся в Серафимо-Дивеевском монастыре, куда ежегодно приезжают сотни тысяч паломников.Чудотворец, перед которым склонялись князьяЕще один очень почитаемый святой также оставил предсказания о судьбе России. Праведный Иоанн Кронштадтский предвидел крах империи, братоубийственную бойню и исход русских людей за границу. Но самое загадочное и тревожное пророчество он оставил напоследок — уже на пороге вечности.Еще при жизни отца Иоанна почитали как святого. К нему шли крестьяне и аристократы, православные и иноверцы — все в надежде на исцеление или духовный совет. Современники записывали десятки случаев, которые сегодня назвали бы чудесами.Монахиня Ангелина, попавшая под колеса коляски, была на грани смерти — врачи разводили руками. После молитвы отца Иоанна она не только выжила, но и на следующий день вернулась в монастырь без следов увечий. Другой случай: еврей, отчаявшийся спасти умирающую от скарлатины дочь, прибежал к священнику. Тот возложил на него руки со словами: "Иди с миром". Вернувшись домой, отец обнаружил ребенка здоровым. Позже девочка приняла крещение.Исповедоваться к Иоанну приходили тысячи — столько, что ему пришлось ввести общую исповедь. В Андреевском соборе Кронштадта, где он служил, собиралось до пяти тысяч человек. Но слава чудотворца была лишь частью его наследия. Гораздо важнее оказались его пророчества."Царь близок к падению"Еще в начале XX века, когда империя казалась незыблемой, отец Иоанн предчувствовал катастрофу. "Россия забыла Бога спасающего… поработила себя всяким страстям, обоготворила слепой разум человеческий", — писал он. В дневниках святого звучала тревога: "Всюду разврат, всюду неверие, богохульство, безначалие!"Он не просто предупреждал — он называл будущее с хронологической точностью. Задолго до 1917 года он предрек: "Русский народ разделится на партии, восстанет брат на брата, сын на отца… и прольется много крови". Он говорил о грядущем изгнании соотечественников: "Часть русского народа будет вынуждена покинуть родную землю… но вернутся они не скоро и не узнают своих мест, придут другие на их место". А государь российский, говорил он в начала столетия, "очень близок к падению". Сбылось все: и революция, и Гражданская война, и исход белой эмиграции. Даже конкретные годы — 1914, 1917, 1922 — он указал верно.Последнее пророчество: что ждет Россию?Но самое загадочное предсказание отец Иоанн оставил перед смертью. "Россия будет спасена, но пройдет через великие испытания", — говорил он. И добавлял: "Много страданий, много мучений… Будет некогда и великая радость, но сначала крест".Эти слова сегодня звучат с новой силой. В них видят и предупреждение, и надежду. Кронштадтский батюшка верил, что страна, пройдя через горнило испытаний, обретет духовное возрождение. Но путь к этому — через покаяние и возвращение к вере.Сто лет спустя его пророчества читаются как летопись еще не закончившейся эпохи. И вопрос, который он задавал современникам, остается открытым: "Опомнимся ли мы, пока не поздно?"

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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