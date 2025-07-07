Рейтинг@Mail.ru
В саратовском Ершове в результате взрыва газа повреждены стены и перекрытия - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:41 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/saratov-2027751871.html
В саратовском Ершове в результате взрыва газа повреждены стены и перекрытия
В саратовском Ершове в результате взрыва газа повреждены стены и перекрытия - РИА Новости, 07.07.2025
В саратовском Ершове в результате взрыва газа повреждены стены и перекрытия
Несущие стены и перекрытия в квартирах повреждены в многоквартирном доме в городе Ершов, где, предположительно, взорвался бытовой газ, для жителей оборудован... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:41:00+03:00
2025-07-07T18:41:00+03:00
происшествия
саратовская область
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027678482_101:0:1411:737_1920x0_80_0_0_b7b5473529cc4fafe98b6e9b93b3d7f4.jpg
САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Несущие стены и перекрытия в квартирах повреждены в многоквартирном доме в городе Ершов, где, предположительно, взорвался бытовой газ, для жителей оборудован пункт временного размещения, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин. В понедельник в администрации Ершовского района заявили, что взрыв бытового газа произошел в доме в Ершове, после чего возник пожар. По данным губернатора области Романа Бусаргина, повреждены три квартиры, никто не пострадал, жителей дома эвакуируют. В ГУМЧС по региону впоследствии отметили, что открытое горение в доме ликвидировано. Прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Нахожусь на месте происшествия в Ершове, где сегодня на пятом этаже четырехподъездного дома №11 на улице Космонавтов, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа с последующими возгоранием и обрушением. Были повреждены несущие стены и перекрытия в квартирах... Для приема пострадавших администрацией Ершовского района подготовлен пункт временного размещения, оборудованный всем необходимым, - это муниципальное общежитие "Магистраль", расположенное по адресу: улица Интернациональная, 107", - написал Юрин в своем Telegram-канале. Начальник управления уточнил, что спасатели занимаются разборов завалов. "С завтрашнего дня профильные специалисты приступят к оценке состояния дома, по результатам которой будут определены сохранность несущих конструкций и возможность дальнейшей его эксплуатации", - добавил Юрин.
https://ria.ru/20250707/kursk-2027725366.html
саратовская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/07/2027678482_264:0:1247:737_1920x0_80_0_0_b9876bb470b57acabe39e1d61f0d2646.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Саратовская область, Следственный комитет России (СК РФ)
В саратовском Ершове в результате взрыва газа повреждены стены и перекрытия

В Ершове, где произошел взрыв газа, повреждены стены и перекрытия в квартирах

© Фото : Главное управление МЧС России по Саратовской областиВзрыв в доме в городе Ершов Саратовской области
Взрыв в доме в городе Ершов Саратовской области - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© Фото : Главное управление МЧС России по Саратовской области
Взрыв в доме в городе Ершов Саратовской области
Читать ria.ru в
Дзен
САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Несущие стены и перекрытия в квартирах повреждены в многоквартирном доме в городе Ершов, где, предположительно, взорвался бытовой газ, для жителей оборудован пункт временного размещения, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин.
В понедельник в администрации Ершовского района заявили, что взрыв бытового газа произошел в доме в Ершове, после чего возник пожар. По данным губернатора области Романа Бусаргина, повреждены три квартиры, никто не пострадал, жителей дома эвакуируют. В ГУМЧС по региону впоследствии отметили, что открытое горение в доме ликвидировано. Прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг.
"Нахожусь на месте происшествия в Ершове, где сегодня на пятом этаже четырехподъездного дома №11 на улице Космонавтов, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа с последующими возгоранием и обрушением. Были повреждены несущие стены и перекрытия в квартирах... Для приема пострадавших администрацией Ершовского района подготовлен пункт временного размещения, оборудованный всем необходимым, - это муниципальное общежитие "Магистраль", расположенное по адресу: улица Интернациональная, 107", - написал Юрин в своем Telegram-канале.
Начальник управления уточнил, что спасатели занимаются разборов завалов.
"С завтрашнего дня профильные специалисты приступят к оценке состояния дома, по результатам которой будут определены сохранность несущих конструкций и возможность дальнейшей его эксплуатации", - добавил Юрин.
Последствия взрыва бытового газа в многоквартирном доме на улице Марата в Курске - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Хинштейн рассказал, из-за чего произошел взрыв в доме в Курске
Вчера, 17:31
 
ПроисшествияСаратовская областьСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала