https://ria.ru/20250707/saratov-2027751871.html

В саратовском Ершове в результате взрыва газа повреждены стены и перекрытия

В саратовском Ершове в результате взрыва газа повреждены стены и перекрытия - РИА Новости, 07.07.2025

В саратовском Ершове в результате взрыва газа повреждены стены и перекрытия

Несущие стены и перекрытия в квартирах повреждены в многоквартирном доме в городе Ершов, где, предположительно, взорвался бытовой газ, для жителей оборудован... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:41:00+03:00

2025-07-07T18:41:00+03:00

2025-07-07T18:41:00+03:00

происшествия

саратовская область

следственный комитет россии (ск рф)

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САРАТОВ, 7 июл - РИА Новости. Несущие стены и перекрытия в квартирах повреждены в многоквартирном доме в городе Ершов, где, предположительно, взорвался бытовой газ, для жителей оборудован пункт временного размещения, сообщил начальник управления региональной безопасности правительства Саратовской области Юрий Юрин. В понедельник в администрации Ершовского района заявили, что взрыв бытового газа произошел в доме в Ершове, после чего возник пожар. По данным губернатора области Романа Бусаргина, повреждены три квартиры, никто не пострадал, жителей дома эвакуируют. В ГУМЧС по региону впоследствии отметили, что открытое горение в доме ликвидировано. Прокуратура начала проверку. СК возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг. "Нахожусь на месте происшествия в Ершове, где сегодня на пятом этаже четырехподъездного дома №11 на улице Космонавтов, по предварительным данным, произошел взрыв бытового газа с последующими возгоранием и обрушением. Были повреждены несущие стены и перекрытия в квартирах... Для приема пострадавших администрацией Ершовского района подготовлен пункт временного размещения, оборудованный всем необходимым, - это муниципальное общежитие "Магистраль", расположенное по адресу: улица Интернациональная, 107", - написал Юрин в своем Telegram-канале. Начальник управления уточнил, что спасатели занимаются разборов завалов. "С завтрашнего дня профильные специалисты приступят к оценке состояния дома, по результатам которой будут определены сохранность несущих конструкций и возможность дальнейшей его эксплуатации", - добавил Юрин.

https://ria.ru/20250707/kursk-2027725366.html

саратовская область

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происшествия, саратовская область, следственный комитет россии (ск рф)