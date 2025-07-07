https://ria.ru/20250707/samolet-2027688852.html

Пассажирский самолет вернулся во Внуково после сообщения о неисправности

Пассажирский самолет вернулся во Внуково после сообщения о неисправности - РИА Новости, 07.07.2025

Пассажирский самолет вернулся во Внуково после сообщения о неисправности

Пассажирский А321 сообщением Москва - Анталья благополучно вернулся в аэропорт вылета Внуково после сообщения о технической неисправности, рассказал РИА Новости РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T15:49:00+03:00

2025-07-07T15:49:00+03:00

2025-07-07T15:49:00+03:00

происшествия

москва

внуково (аэропорт)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пассажирский А321 сообщением Москва - Анталья благополучно вернулся в аэропорт вылета Внуково после сообщения о технической неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В аэропорту Внуково приземлился пассажирский А321, ранее вылетевший в турецкую Анталью и сообщивший о технической неисправности", - сказал собеседник агентства. По его словам, посадка воздушного судна прошла благополучно. Специалисты выясняют обстоятельства технической неисправности.

https://ria.ru/20250707/sheremetevo-2027686637.html

москва

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происшествия, москва, внуково (аэропорт)