Рейтинг@Mail.ru
Пассажирский самолет вернулся во Внуково после сообщения о неисправности - РИА Новости, 07.07.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:49 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/samolet-2027688852.html
Пассажирский самолет вернулся во Внуково после сообщения о неисправности
Пассажирский самолет вернулся во Внуково после сообщения о неисправности - РИА Новости, 07.07.2025
Пассажирский самолет вернулся во Внуково после сообщения о неисправности
Пассажирский А321 сообщением Москва - Анталья благополучно вернулся в аэропорт вылета Внуково после сообщения о технической неисправности, рассказал РИА Новости РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:49:00+03:00
2025-07-07T15:49:00+03:00
происшествия
москва
внуково (аэропорт)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_0:118:2249:1383_1920x0_80_0_0_770dcb383ced47b188c660613cac8416.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пассажирский А321 сообщением Москва - Анталья благополучно вернулся в аэропорт вылета Внуково после сообщения о технической неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В аэропорту Внуково приземлился пассажирский А321, ранее вылетевший в турецкую Анталью и сообщивший о технической неисправности", - сказал собеседник агентства. По его словам, посадка воздушного судна прошла благополучно. Специалисты выясняют обстоятельства технической неисправности.
https://ria.ru/20250707/sheremetevo-2027686637.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156178/32/1561783293_124:0:2123:1499_1920x0_80_0_0_7643a687faee2efceffc29a520938831.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, внуково (аэропорт)
Происшествия, Москва, Внуково (аэропорт)
Пассажирский самолет вернулся во Внуково после сообщения о неисправности

Пассажирский А321 успешно сел в Москве после сообщения о неисправности

© РИА Новости / Владимир Сергеев | Перейти в медиабанкПассажирский самолет в небе над Москвой
Пассажирский самолет в небе над Москвой - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Владимир Сергеев
Перейти в медиабанк
Пассажирский самолет в небе над Москвой. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пассажирский А321 сообщением Москва - Анталья благополучно вернулся в аэропорт вылета Внуково после сообщения о технической неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"В аэропорту Внуково приземлился пассажирский А321, ранее вылетевший в турецкую Анталью и сообщивший о технической неисправности", - сказал собеседник агентства.
По его словам, посадка воздушного судна прошла благополучно. Специалисты выясняют обстоятельства технической неисправности.
Люди в аэропорту Шереметьево в Москве - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
В Шереметьево сообщили о стабилизации ситуации в аэропорту
Вчера, 15:45
 
ПроисшествияМоскваВнуково (аэропорт)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала