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Пассажирский самолет вернулся во Внуково после сообщения о неисправности
Пассажирский самолет вернулся во Внуково после сообщения о неисправности - РИА Новости, 07.07.2025
Пассажирский самолет вернулся во Внуково после сообщения о неисправности
Пассажирский А321 сообщением Москва - Анталья благополучно вернулся в аэропорт вылета Внуково после сообщения о технической неисправности, рассказал РИА Новости РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:49:00+03:00
2025-07-07T15:49:00+03:00
2025-07-07T15:49:00+03:00
происшествия
москва
внуково (аэропорт)
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Пассажирский А321 сообщением Москва - Анталья благополучно вернулся в аэропорт вылета Внуково после сообщения о технической неисправности, рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы. "В аэропорту Внуково приземлился пассажирский А321, ранее вылетевший в турецкую Анталью и сообщивший о технической неисправности", - сказал собеседник агентства. По его словам, посадка воздушного судна прошла благополучно. Специалисты выясняют обстоятельства технической неисправности.
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происшествия, москва, внуково (аэропорт)
Происшествия, Москва, Внуково (аэропорт)
Пассажирский самолет вернулся во Внуково после сообщения о неисправности
Пассажирский А321 успешно сел в Москве после сообщения о неисправности