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Следователи уехали с места взрыва в Рязани
Следователи уехали с места взрыва в Рязани - РИА Новости, 07.07.2025
Следователи уехали с места взрыва в Рязани
Следователи уехали с места взрыва в Рязани, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:06:00+03:00
2025-07-07T21:06:00+03:00
2025-07-07T21:07:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 7 июл - РИА Новости. Следователи уехали с места взрыва в Рязани, передает корреспондент РИА Новости. Ограждение вокруг места ЧП снято, сигнальная лента осталась только непосредственно около здания, где произошел взрыв. Рядом с ним лежат куски материи, на асфальте осталась кровь. Оперштаб Рязанской области сообщал, что около 18.00 мск на улице Соборной в Рязани, предварительно, в здании лаунж-бара произошел взрыв. Один человек погиб, четверо госпитализированы в состоянии средней тяжести. Возгорания нет. По предварительным данным, взрыв произошел от неосторожного обращения человека с боевой гранатой, которую он принял за муляж.
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Происшествия, Рязань, Рязанская область, Россия
Следователи уехали с места взрыва в Рязани
В Рязани сняли ограждение вокруг места у лаунж-бара, следователи уехали