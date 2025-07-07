https://ria.ru/20250707/rossiya-2027780308.html

Президент Бразилии: никто не смог склонить Россию и Украину к переговорам

Президент Бразилии: никто не смог склонить Россию и Украину к переговорам - РИА Новости, 07.07.2025

Президент Бразилии: никто не смог склонить Россию и Украину к переговорам

В мире не нашлось института, способного организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T21:13:00+03:00

2025-07-07T21:13:00+03:00

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РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 7 июл - РИА Новости. В мире не нашлось института, способного организовать мирные переговоры между Россией и Украиной, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва на пресс-конференции в рамках саммита БРИКС в Рио-де-Жанейро. "Кто ведет переговоры о мире между Россией и Украиной? Нет ни одной институции, которая смогла за два года войны сесть за стол, провести оценку и выдвинуть предложение", - сказал Лула. По его словам, члены Совета Безопасности ООН, которые должны были бы быть примером в предотвращении войн, сами участвуют в них. "С момента войны в Ираке, с разрушения Ливии, убийства Каддафи и до нынешней войны в Газе - никто не спрашивает разрешения начинать войну. Просто принимают решение, начинают, и после этого ООН теряет авторитет", - добавил Лула. Политик сравнил конфликт между Россией и Украиной с забастовкой, в которой обе стороны заняли жёсткие позиции. "Это как будто забастовка: лидер говорит "100 процентов или ничего", а потом соглашается хотя бы на 80 процентов, лишь бы ее прекратить", - сказал президент Бразилии. Глава государства подчеркнул, что без альтернативной мирной инициативы ситуация не изменится. "Если не появится многосторонний орган или группа стран, как это было на форуме в Бразилии, - группа друзей и равных, ни на стороне одного, ни на стороне другого, — ничего не изменится", - сказал Лула да Силва.

https://ria.ru/20250706/putin-2027522170.html

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