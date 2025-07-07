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Россия за полгода купила у Японии косметики на рекордную с 2021 года сумму - РИА Новости, 07.07.2025
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04:39 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/rossija-2027570992.html
Россия за полгода купила у Японии косметики на рекордную с 2021 года сумму
Россия за полгода купила у Японии косметики на рекордную с 2021 года сумму - РИА Новости, 07.07.2025
Россия за полгода купила у Японии косметики на рекордную с 2021 года сумму
Россия в январе-мае потратила на импортную косметику из Японии максимальные с 2021 года 3,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T04:39:00+03:00
2025-07-07T04:39:00+03:00
экономика
россия
япония
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия в январе-мае потратила на импортную косметику из Японии максимальные с 2021 года 3,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства зарубежного государства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Страна восходящего солнца увеличила свой экспорт этих товаров для ухода за собой на 17,5%. Большую часть поставок составляют средства для ухода за волосами: шампуни, лаки и средства для перманентной завивки - 68,3%. Оставшиеся 31,7% пришлись на помады, пудры и средства для макияжа глаз. При этом по сравнению с прошлым годом существенно снизился интерес России к японским средствам для гигиены полости рта: отгрузки просели сразу в восемь раз, до 69,2 тысячи долларов. Заметную отрицательную динамику показали также ароматические приспособления для помещений: экспорт снизился вдвое, до 894,3 тысячи долларов.
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экономика, россия, япония
Экономика, Россия, Япония
Россия за полгода купила у Японии косметики на рекордную с 2021 года сумму

Россия потратила на импортную косметику из Японии 3,6 миллиона долларов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкРайон Минато в Токио
Район Минато в Токио - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия в январе-мае потратила на импортную косметику из Японии максимальные с 2021 года 3,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства зарубежного государства.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Страна восходящего солнца увеличила свой экспорт этих товаров для ухода за собой на 17,5%. Большую часть поставок составляют средства для ухода за волосами: шампуни, лаки и средства для перманентной завивки - 68,3%. Оставшиеся 31,7% пришлись на помады, пудры и средства для макияжа глаз.
При этом по сравнению с прошлым годом существенно снизился интерес России к японским средствам для гигиены полости рта: отгрузки просели сразу в восемь раз, до 69,2 тысячи долларов. Заметную отрицательную динамику показали также ароматические приспособления для помещений: экспорт снизился вдвое, до 894,3 тысячи долларов.
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