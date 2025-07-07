https://ria.ru/20250707/rossija-2027570992.html

Россия за полгода купила у Японии косметики на рекордную с 2021 года сумму

Россия за полгода купила у Японии косметики на рекордную с 2021 года сумму - РИА Новости, 07.07.2025

Россия за полгода купила у Японии косметики на рекордную с 2021 года сумму

Россия в январе-мае потратила на импортную косметику из Японии максимальные с 2021 года 3,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T04:39:00+03:00

2025-07-07T04:39:00+03:00

2025-07-07T04:39:00+03:00

экономика

россия

япония

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152211/07/1522110728_0:318:3076:2048_1920x0_80_0_0_18200b17ff8f32c3669d7846a96fd603.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Россия в январе-мае потратила на импортную косметику из Японии максимальные с 2021 года 3,6 миллиона долларов, подсчитало РИА Новости по данным таможенного ведомства зарубежного государства. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года Страна восходящего солнца увеличила свой экспорт этих товаров для ухода за собой на 17,5%. Большую часть поставок составляют средства для ухода за волосами: шампуни, лаки и средства для перманентной завивки - 68,3%. Оставшиеся 31,7% пришлись на помады, пудры и средства для макияжа глаз. При этом по сравнению с прошлым годом существенно снизился интерес России к японским средствам для гигиены полости рта: отгрузки просели сразу в восемь раз, до 69,2 тысячи долларов. Заметную отрицательную динамику показали также ароматические приспособления для помещений: экспорт снизился вдвое, до 894,3 тысячи долларов.

https://ria.ru/20250517/rossija-2017530961.html

россия

япония

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, россия, япония