https://ria.ru/20250707/rosgvardiya-2027696972.html

Экс-замглавы Росгвардии задержали по подозрению в коррупции

Экс-замглавы Росгвардии задержали по подозрению в коррупции - РИА Новости, 07.07.2025

Экс-замглавы Росгвардии задержали по подозрению в коррупции

Бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова обвинили в коррупции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:00:00+03:00

2025-07-07T16:00:00+03:00

2025-07-07T16:59:00+03:00

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

происшествия

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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Бывшего первого замглавы Росгвардии Виктора Стригунова обвинили в коррупции, сообщили РИА Новости в правоохранительных органах."Он обвиняется в злоупотреблении должностными полномочиями и взяточничестве", — сказал собеседник агентства.По словам источника, генерал-полковника задержали.Дело Стригунова связано с злоупотреблениями при строительстве полигона в Сибири, уточнили РИА Новости в пресс-службе ведомства.В СК подтвердили задержание и арест генерала. Там уточнили, что благодаря совместной работе следователей ГВСУ СК и сотрудников ФСБ установлена причастность Стригунова к коррупционным преступлениям. Против него возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями и получении взяток в особо крупном размере.По данным следствия, он получил от бизнесменов более 66 миллионов рублей взяток за покровительство при выполнении госконтрактов на выполнение строительных работ в 2012-2014 годах. Кроме того, в 2014 году Стригунов, контролируя многомиллионный контракт на строительство учебного центра в Кемеровской области, дал указание на его реализацию, несмотря на существующие ограничения. В результате проект не завершили, что нанесло ущерб государству в размере более двух миллиардов рублейСтригунов занял пост первого замглавы Росгвардии в январе 2020 года и покинул его в 2023-м. До этого он был командующим Сибирским округом войск Нацгвардии с октября 2016-го.

https://ria.ru/20250701/chelyabinsk-2026466933.html

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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), происшествия