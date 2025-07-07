https://ria.ru/20250707/robot-2027579376.html

На выставке "Иннопром" представили робота-андроида

На выставке "Иннопром" представили робота-андроида - РИА Новости, 07.07.2025

На выставке "Иннопром" представили робота-андроида

Робота-андроида представили на международной промышленной выставке "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T07:26:00+03:00

2025-07-07T07:26:00+03:00

2025-07-07T11:01:00+03:00

экономика

технологии

россия

свердловская область

иннопром

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Робота-андроида представили на международной промышленной выставке "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости. Лицо робота мимически похоже на человеческое. Андроид может и сам рассказать о себе. Так, например, со слов робота, производство подобной машины занимает полгода. Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".

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россия

свердловская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, технологии, россия, свердловская область, иннопром