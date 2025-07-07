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На выставке "Иннопром" представили робота-андроида
На выставке "Иннопром" представили робота-андроида - РИА Новости, 07.07.2025
На выставке "Иннопром" представили робота-андроида
Робота-андроида представили на международной промышленной выставке "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T07:26:00+03:00
2025-07-07T07:26:00+03:00
2025-07-07T11:01:00+03:00
экономика
технологии
россия
свердловская область
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Робота-андроида представили на международной промышленной выставке "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости. Лицо робота мимически похоже на человеческое. Андроид может и сам рассказать о себе. Так, например, со слов робота, производство подобной машины занимает полгода. Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
https://ria.ru/20250703/putin-2027021030.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, россия, свердловская область, иннопром
Экономика, Технологии, Россия, Свердловская область, Иннопром
На выставке "Иннопром" представили робота-андроида
На выставке Иннопром представили владеющего мимикой робота-андроида