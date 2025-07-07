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На выставке "Иннопром" представили робота-андроида - РИА Новости, 07.07.2025
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07:26 07.07.2025 (обновлено: 11:01 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/robot-2027579376.html
На выставке "Иннопром" представили робота-андроида
На выставке "Иннопром" представили робота-андроида - РИА Новости, 07.07.2025
На выставке "Иннопром" представили робота-андроида
Робота-андроида представили на международной промышленной выставке "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 07.07.2025
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экономика
технологии
россия
свердловская область
иннопром
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Робота-андроида представили на международной промышленной выставке "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости. Лицо робота мимически похоже на человеческое. Андроид может и сам рассказать о себе. Так, например, со слов робота, производство подобной машины занимает полгода. Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
https://ria.ru/20250703/putin-2027021030.html
россия
свердловская область
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Дарья Буймова
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экономика, технологии, россия, свердловская область, иннопром
Экономика, Технологии, Россия, Свердловская область, Иннопром
На выставке "Иннопром" представили робота-андроида

На выставке Иннопром представили владеющего мимикой робота-андроида

© РИА НовостиРобота-андроида представили на выставке "Иннопром"
Робота-андроида представили на выставке Иннопром - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости
Робота-андроида представили на выставке "Иннопром"
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июл - РИА Новости. Робота-андроида представили на международной промышленной выставке "Иннопром", передает корреспондент РИА Новости.
Лицо робота мимически похоже на человеческое. Андроид может и сам рассказать о себе. Так, например, со слов робота, производство подобной машины занимает полгода.
Международная промышленная выставка "Иннопром" - главная промышленная выставка России, организуемая министерством промышленности и торговли РФ и правительством Свердловской области в международном выставочном центре "Екатеринбург-Экспо".
Президент РФ Владимир Путин осматривает выставку участников конкурса растущих российских брендов Знай наших в национальном центре Россия - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
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3 июля, 18:27
 
ЭкономикаТехнологииРоссияСвердловская областьИннопром
 
 
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