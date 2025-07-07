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У ТЦ в Рязани прогремел взрыв, погиб один человек
У ТЦ в Рязани прогремел взрыв, погиб один человек - РИА Новости, 07.07.2025
У ТЦ в Рязани прогремел взрыв, погиб один человек
Один человек, предварительно, погиб, трое пострадали в результате взрыва в здании напротив ТЦ в Рязани, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:47:00+03:00
2025-07-07T18:47:00+03:00
2025-07-07T19:04:00+03:00
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РЯЗАНЬ, 7 июл — РИА Новости. Один человек, предварительно, погиб, трое пострадали в результате взрыва в здании напротив ТЦ в Рязани, сообщили РИА Новости в экстренных службах города. "Предварительные данные: трое пострадало, один погиб. <…> По предварительным данным, произошел какой-то хлопок, похожий на взрыв/ <…> Там какой-то клуб <…> в двухэтажном здании напротив торгового центра "Малина", — сообщила собеседница агентства.
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происшествия, рязань, россия
Происшествия, Рязань, Россия
У ТЦ в Рязани прогремел взрыв, погиб один человек
При взрыве в здании напротив ТЦ в Рязани погиб человек, трое пострадали