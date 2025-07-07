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Российские международные резервы обновили исторический максимум - РИА Новости, 07.07.2025
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16:04 07.07.2025 (обновлено: 16:43 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/rezervy--2027697674.html
Российские международные резервы обновили исторический максимум
Российские международные резервы обновили исторический максимум - РИА Новости, 07.07.2025
Российские международные резервы обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум, достигнув на 1 июля 2025 года 688,731 миллиарда долларов против 680,379 миллиарда на 1 июня,... РИА Новости, 07.07.2025
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Международные резервы России обновили исторический максимум, достигнув на 1 июля 2025 года 688,731 миллиарда долларов против 680,379 миллиарда на 1 июня, сообщил ЦБ.Таким образом, резервы выросли на 8,352 миллиарда долларов, или на 1,23 процента.Международные резервы России за прошлый год увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025-го составляли 609,1 миллиарда долларов.За 2023 год активы увеличились на 2,9 процента и на момент 1 января 2024-го достигли 598,592 миллиарда долларов.Российские международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.
https://ria.ru/20250626/rossiya-2025589598.html
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центральный банк рф (цб рф), россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Хорошие новости
Российские международные резервы обновили исторический максимум

ЦБ: международные резервы РФ за июнь выросли на 1,23%, до рекордных $688,7 млрд

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкВид на здание Банка России
Вид на здание Банка России - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Международные резервы России обновили исторический максимум, достигнув на 1 июля 2025 года 688,731 миллиарда долларов против 680,379 миллиарда на 1 июня, сообщил ЦБ.
Таким образом, резервы выросли на 8,352 миллиарда долларов, или на 1,23 процента.
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Международные резервы России выросли на 0,6 процента за неделю
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Международные резервы России за прошлый год увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025-го составляли 609,1 миллиарда долларов.
За 2023 год активы увеличились на 2,9 процента и на момент 1 января 2024-го достигли 598,592 миллиарда долларов.
Российские международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.
Здание Центробанка РФ на Неглинной улице - РИА Новости, 1920, 30.06.2025
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