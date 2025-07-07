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Российские международные резервы обновили исторический максимум
Российские международные резервы обновили исторический максимум - РИА Новости, 07.07.2025
Российские международные резервы обновили исторический максимум
Международные резервы России обновили исторический максимум, достигнув на 1 июля 2025 года 688,731 миллиарда долларов против 680,379 миллиарда на 1 июня,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:04:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Международные резервы России обновили исторический максимум, достигнув на 1 июля 2025 года 688,731 миллиарда долларов против 680,379 миллиарда на 1 июня, сообщил ЦБ.Таким образом, резервы выросли на 8,352 миллиарда долларов, или на 1,23 процента.Международные резервы России за прошлый год увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025-го составляли 609,1 миллиарда долларов.За 2023 год активы увеличились на 2,9 процента и на момент 1 января 2024-го достигли 598,592 миллиарда долларов.Российские международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.
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центральный банк рф (цб рф), россия
Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Хорошие новости
Российские международные резервы обновили исторический максимум
ЦБ: международные резервы РФ за июнь выросли на 1,23%, до рекордных $688,7 млрд