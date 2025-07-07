https://ria.ru/20250707/rezervy--2027697674.html

Российские международные резервы обновили исторический максимум

Российские международные резервы обновили исторический максимум - РИА Новости, 07.07.2025

Российские международные резервы обновили исторический максимум

Международные резервы России обновили исторический максимум, достигнув на 1 июля 2025 года 688,731 миллиарда долларов против 680,379 миллиарда на 1 июня,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:04:00+03:00

2025-07-07T16:04:00+03:00

2025-07-07T16:43:00+03:00

центральный банк рф (цб рф)

россия

хорошие новости

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021367465_0:0:2912:1638_1920x0_80_0_0_34fcdefdbdfac891c3e61d6f351bf029.jpg

МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Международные резервы России обновили исторический максимум, достигнув на 1 июля 2025 года 688,731 миллиарда долларов против 680,379 миллиарда на 1 июня, сообщил ЦБ.Таким образом, резервы выросли на 8,352 миллиарда долларов, или на 1,23 процента.Международные резервы России за прошлый год увеличились на 1,8 процента и на 1 января 2025-го составляли 609,1 миллиарда долларов.За 2023 год активы увеличились на 2,9 процента и на момент 1 января 2024-го достигли 598,592 миллиарда долларов.Российские международные резервы — это высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении ЦБ и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования, резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте.

https://ria.ru/20250626/rossiya-2025589598.html

https://ria.ru/20250630/dolg-2026338005.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

центральный банк рф (цб рф), россия