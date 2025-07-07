https://ria.ru/20250707/rebenok-2027601624.html

В Туве потерялся трехлетний ребенок

В Туве потерялся трехлетний ребенок - РИА Новости, 07.07.2025

В Туве потерялся трехлетний ребенок

Спасатели республиканского МЧС РФ выдвинулись в Дзун-Хемчикский район Тувы на поиски трехлетнего ребенка, мальчик потерялся в трех километрах от чабанской... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:12:00+03:00

2025-07-07T10:12:00+03:00

2025-07-07T10:12:00+03:00

россия

дзун-хемчикский район

республика тыва

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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КРАСНОЯРСК, 7 июл - РИА Новости. Спасатели республиканского МЧС РФ выдвинулись в Дзун-Хемчикский район Тувы на поиски трехлетнего ребенка, мальчик потерялся в трех километрах от чабанской стоянки, сообщает ГУ МЧС РФ по Республике Тыва. "Спасатели выдвинулись в Дзун-Хемчикский район Тувы на поиски 3-летнего ребенка. В ЦУКС Главного управления МЧС России по Республике Тыва поступила информация о том, что из чабанской стоянки в 3-х километрах от села Элдиг-Хем Дзун-Хемчикского района вышел малолетний ребёнок с сестрой. Сестра вернулась, чтобы привязать лошадь, а по её возвращению ребёнка не оказалось на месте", - говорится в сообщении республиканского МЧС в Telegram-канале. Уточняется, что на место происшествия оперативно выехали спасатели МЧС России и службы ГО и ЧС. В готовности к выезду находится сводный поисковый отряд Главного управления МЧС России по Республике Тыва, а также специалисты беспилотной авиации МЧС России.

https://ria.ru/20250627/rebenok-2025855760.html

россия

дзун-хемчикский район

республика тыва

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россия, дзун-хемчикский район, республика тыва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия