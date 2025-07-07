https://ria.ru/20250707/razvozhaev-2027783286.html

Развожаев подал документы на выборы губернатора Севастополя

Развожаев подал документы на выборы губернатора Севастополя - РИА Новости, 07.07.2025

Развожаев подал документы на выборы губернатора Севастополя

Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что подал документы для участия в сентябрьских выборах главы региона. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T21:37:00+03:00

2025-07-07T21:37:00+03:00

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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что подал документы для участия в сентябрьских выборах главы региона. Всенародные выборы губернатора пройдут в Севастополе в сентябре в единый день голосования. "Сегодня подал документы в избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в губернаторы Севастополя на сентябрьских выборах" , - написал он. Развожаев идет на выборы как кандидат от партии "Единая Россия". Он отметил, что избирательная кампания на текущую работу правительства и его рабочий график не повлияет. Президент России Владимир Путин в феврале пожелал удачи губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, который намерен идти на выборы главы региона в сентябре. Ранее документы о выдвижении на должность губернатора города в Севгоризбирком подали Геннадий Кушнир - кандидат от севастопольского городского отделения политической партии "Коммунистическая Партия Российской Федерации", Сергей Круглов от регионального отделения Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и Ирина Салина от регионального отделения в Севастополе политической партии "Новые Люди"

https://ria.ru/20190711/1556438243.html

https://ria.ru/20250625/razvozhai-2025234379.html

севастополь

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севастополь, россия, михаил развожаев, единая россия, выборы, республика крым, общество