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Развожаев подал документы на выборы губернатора Севастополя - РИА Новости, 07.07.2025
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21:37 07.07.2025 (обновлено: 21:38 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/razvozhaev-2027783286.html
Развожаев подал документы на выборы губернатора Севастополя
Развожаев подал документы на выборы губернатора Севастополя - РИА Новости, 07.07.2025
Развожаев подал документы на выборы губернатора Севастополя
Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что подал документы для участия в сентябрьских выборах главы региона. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T21:37:00+03:00
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россия
михаил развожаев
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что подал документы для участия в сентябрьских выборах главы региона. Всенародные выборы губернатора пройдут в Севастополе в сентябре в единый день голосования. "Сегодня подал документы в избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в губернаторы Севастополя на сентябрьских выборах" , - написал он. Развожаев идет на выборы как кандидат от партии "Единая Россия". Он отметил, что избирательная кампания на текущую работу правительства и его рабочий график не повлияет. Президент России Владимир Путин в феврале пожелал удачи губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, который намерен идти на выборы главы региона в сентябре. Ранее документы о выдвижении на должность губернатора города в Севгоризбирком подали Геннадий Кушнир - кандидат от севастопольского городского отделения политической партии "Коммунистическая Партия Российской Федерации", Сергей Круглов от регионального отделения Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и Ирина Салина от регионального отделения в Севастополе политической партии "Новые Люди"
https://ria.ru/20190711/1556438243.html
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севастополь, россия, михаил развожаев, единая россия, выборы, республика крым, общество
Севастополь, Россия, Михаил Развожаев, Единая Россия, Выборы, Республика Крым, Общество
Развожаев подал документы на выборы губернатора Севастополя

Развожаев подал документы избирком Севастополя для участия в выборах губернатора

© РИА Новости Крым / Дмитрий МакеевМихаил Развожаев
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости Крым / Дмитрий Макеев
Михаил Развожаев. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июл - РИА Новости. Действующий губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил в Telegram-канале, что подал документы для участия в сентябрьских выборах главы региона.
Всенародные выборы губернатора пройдут в Севастополе в сентябре в единый день голосования.
Михаил Развожаев - РИА Новости, 1920, 11.07.2019
Биография Михаила Развожаева
11 июля 2019, 19:13
"Сегодня подал документы в избирательную комиссию на выдвижение в качестве кандидата в губернаторы Севастополя на сентябрьских выборах" , - написал он.
Развожаев идет на выборы как кандидат от партии "Единая Россия". Он отметил, что избирательная кампания на текущую работу правительства и его рабочий график не повлияет.
Президент России Владимир Путин в феврале пожелал удачи губернатору Севастополя Михаилу Развожаеву, который намерен идти на выборы главы региона в сентябре.
Ранее документы о выдвижении на должность губернатора города в Севгоризбирком подали Геннадий Кушнир - кандидат от севастопольского городского отделения политической партии "Коммунистическая Партия Российской Федерации", Сергей Круглов от регионального отделения Социалистической политической партии "Справедливая Россия – Патриоты – За правду" и Ирина Салина от регионального отделения в Севастополе политической партии "Новые Люди"
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СевастопольРоссияМихаил РазвожаевЕдиная РоссияВыборыРеспублика КрымОбщество
 
 
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