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Назван размер помощи США Украине - РИА Новости, 07.07.2025
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03:20 07.07.2025 (обновлено: 10:06 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/razmer-2027567639.html
Назван размер помощи США Украине
Назван размер помощи США Украине - РИА Новости, 07.07.2025
Назван размер помощи США Украине
Размер помощи, которую США оказали Украине на данный момент, достиг 123,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Кильского... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T03:20:00+03:00
2025-07-07T10:06:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Размер помощи, которую США оказали Украине на данный момент, достиг 123,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Кильского института мировой экономики (Германия). Так, согласно данным института, к апрелю 2025 года США передали Украине различной помощи суммарно на 123,3 миллиарда долларов. Из этого объема самую большую долю занимает военная помощь — 69,5 миллиарда долларов. Следом идут финансовая помощь — 50,1 миллиарда и гуманитарная — 3,7 миллиарда долларов. При этом, как убедилось РИА Новости, изучив открытые данные, с мая по начало июля Штаты больше не предоставляли Украине никакой помощи. Так, в феврале этого года СМИ сообщали, что США приостанавливали поставки оружия Украине, но они были возобновлены. Также в Пентагоне сообщали РИА Новости, что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине. Однако уже в начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
https://ria.ru/20250706/nato-2027449834.html
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в мире, украина, сша, германия, владимир зеленский, министерство обороны сша
В мире, Украина, США, Германия, Владимир Зеленский, Министерство обороны США
Назван размер помощи США Украине

Кильский институт: объем помощи США Украине достиг 123,3 миллиарда долларов

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкВид на Капитолий в Вашингтоне
Вид на Капитолий в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Вид на Капитолий в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Размер помощи, которую США оказали Украине на данный момент, достиг 123,3 миллиарда долларов, подсчитало РИА Новости по открытым данным и данным Кильского института мировой экономики (Германия).
Так, согласно данным института, к апрелю 2025 года США передали Украине различной помощи суммарно на 123,3 миллиарда долларов. Из этого объема самую большую долю занимает военная помощь — 69,5 миллиарда долларов. Следом идут финансовая помощь — 50,1 миллиарда и гуманитарная — 3,7 миллиарда долларов.
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При этом, как убедилось РИА Новости, изучив открытые данные, с мая по начало июля Штаты больше не предоставляли Украине никакой помощи.
Так, в феврале этого года СМИ сообщали, что США приостанавливали поставки оружия Украине, но они были возобновлены. Также в Пентагоне сообщали РИА Новости, что США с 4 марта приостановили поставки Украине всех видов военной помощи. Неделю спустя, 11 марта, в Саудовской Аравии прошла встреча делегаций США и Украины. По итогам переговоров офис Владимира Зеленского опубликовал совместное заявление Киева и Вашингтона, в котором говорилось, что США немедленно отменяют паузу в обмене разведданными и возобновляют военные поставки Украине.
Однако уже в начале июля газета Politico сообщила о приостановке поставок боеприпасов и вооружений из США на Украину на фоне истощения американских запасов. Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу NBC факт приостановки поставок, отметив, что решение было принято для того, чтобы поставить интересы Америки на первое место.
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