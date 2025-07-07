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Радио "Судного дня" передало новое таинственное сообщение
Радио "Судного дня" передало новое таинственное сообщение - РИА Новости, 07.07.2025
Радио "Судного дня" передало новое таинственное сообщение
Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", передала в эфир новый сигнал, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T14:43:00+03:00
2025-07-07T14:43:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл — РИА Новости. Радиостанция УВБ-76, известная также как станция "Судного дня", передала в эфир новый сигнал, говорится в Telegram-канале "УВБ-76 логи", отслеживающем ее активность.Так, в 10:57 по московскому времени в эфире прозвучало: " НЖТИ 11655 МАЛЬТОЗА 7813 5427".УВБ-76 — военная радиостанция, созданная в 1970-х, в основном транслирует короткий жужжащий сигнал, поэтому ее иногда называют "жужжалкой". Ее также называют станцией "Судного дня", так как существует версия, что ее якобы создали как часть системы "Мертвая рука".Последний раз станция передавала сигналы 3 июля на фоне предстоящего телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом. Тогда в эфире в разное время прозвучали слова "голодикарь", "пастилка" и "завофаг".
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россия, радиостанция судного дня
Россия, Радиостанция Судного дня
Радио "Судного дня" передало новое таинственное сообщение
Радиостанция "Судного дня" передала новый сигнал