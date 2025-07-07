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В Раде заявили о насильственной мобилизации на Украине - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
22:00 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/rada-2027784858.html
В Раде заявили о насильственной мобилизации на Украине
В Раде заявили о насильственной мобилизации на Украине - РИА Новости, 07.07.2025
В Раде заявили о насильственной мобилизации на Украине
Мобилизация на Украине проводится только насильственным путем, люди не доверяют армии, командованию и стране, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T22:00:00+03:00
2025-07-07T22:00:00+03:00
специальная военная операция на украине
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украина
анна скороход
игорь швайка
дмитрий лубинец
верховная рада украины
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Мобилизация на Украине проводится только насильственным путем, люди не доверяют армии, командованию и стране, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Является ли мобилизация равноправной по отношению ко всем? Нет. У нас полностью разделили общество. У нас, если можешь откупиться, откупаешься, если не можешь, ты воюешь. И давайте вернемся к вопросу ротации и демобилизации, которые в Верховной раде не то, что не выносятся, а запрещены к обсуждению... У нас есть мобилизационные планы, которые не выполняются. Мы понимаем, что у нас отсутствует резерв", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online. По ее словам, на Украине отношение к военнослужащим и военная подготовка оставляют желать лучшего. "Мобилизация проходит только насильственным путем... Люди не доверяют армии, командованию и, по большому счету, не доверяют стране", - отметила она. Замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка 12 апреля потребовал от украинских граждан "закрыть ротики" и полностью отказаться от высказывания мнений на тему мобилизации и демобилизации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанных избивают и применяют к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для поимки граждан.
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026990660.html
https://ria.ru/20250412/demobilizatsiya-2010892747.html
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в мире, украина, анна скороход, игорь швайка, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Анна Скороход, Игорь Швайка, Дмитрий Лубинец, Верховная Рада Украины, Вооруженные силы Украины
В Раде заявили о насильственной мобилизации на Украине

Депутат Рады Скороход: мобилизация на Украине проводится насильственным путем

© РИА НовостиКупол Верховной рады Украины
Купол Верховной рады Украины - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости
Купол Верховной рады Украины. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Мобилизация на Украине проводится только насильственным путем, люди не доверяют армии, командованию и стране, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход.
"Является ли мобилизация равноправной по отношению ко всем? Нет. У нас полностью разделили общество. У нас, если можешь откупиться, откупаешься, если не можешь, ты воюешь. И давайте вернемся к вопросу ротации и демобилизации, которые в Верховной раде не то, что не выносятся, а запрещены к обсуждению... У нас есть мобилизационные планы, которые не выполняются. Мы понимаем, что у нас отсутствует резерв", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online.
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По ее словам, на Украине отношение к военнослужащим и военная подготовка оставляют желать лучшего.
"Мобилизация проходит только насильственным путем... Люди не доверяют армии, командованию и, по большому счету, не доверяют стране", - отметила она.
Замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка 12 апреля потребовал от украинских граждан "закрыть ротики" и полностью отказаться от высказывания мнений на тему мобилизации и демобилизации.
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанных избивают и применяют к ним силу.
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для поимки граждан.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаАнна СкороходИгорь ШвайкаДмитрий ЛубинецВерховная Рада УкраиныВооруженные силы Украины
 
 
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