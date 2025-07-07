https://ria.ru/20250707/rada-2027784858.html

В Раде заявили о насильственной мобилизации на Украине

В Раде заявили о насильственной мобилизации на Украине - РИА Новости, 07.07.2025

В Раде заявили о насильственной мобилизации на Украине

Мобилизация на Украине проводится только насильственным путем, люди не доверяют армии, командованию и стране, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T22:00:00+03:00

2025-07-07T22:00:00+03:00

2025-07-07T22:00:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл – РИА Новости. Мобилизация на Украине проводится только насильственным путем, люди не доверяют армии, командованию и стране, заявила депутат Верховной рады Анна Скороход. "Является ли мобилизация равноправной по отношению ко всем? Нет. У нас полностью разделили общество. У нас, если можешь откупиться, откупаешься, если не можешь, ты воюешь. И давайте вернемся к вопросу ротации и демобилизации, которые в Верховной раде не то, что не выносятся, а запрещены к обсуждению... У нас есть мобилизационные планы, которые не выполняются. Мы понимаем, что у нас отсутствует резерв", - сказала Скороход в интервью YouTube-каналу Politeka Online. По ее словам, на Украине отношение к военнослужащим и военная подготовка оставляют желать лучшего. "Мобилизация проходит только насильственным путем... Люди не доверяют армии, командованию и, по большому счету, не доверяют стране", - отметила она. Замглавы центра рекрутинга сил территориальной обороны Украины Игорь Швайка 12 апреля потребовал от украинских граждан "закрыть ротики" и полностью отказаться от высказывания мнений на тему мобилизации и демобилизации. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ. Нередко задержанных избивают и применяют к ним силу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, фиксируются откровенные проявления насилия и злоупотребления властными полномочиями, нередки случаи избиения, сбивания автомобилями военнообязанных, провоцирование ДТП для поимки граждан.

https://ria.ru/20250703/ukraina-2026990660.html

https://ria.ru/20250412/demobilizatsiya-2010892747.html

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в мире, украина, анна скороход, игорь швайка, дмитрий лубинец, верховная рада украины, вооруженные силы украины