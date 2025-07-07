https://ria.ru/20250707/rabota-2027753189.html
Следственные действия на месте, где нашли тело Старовойта, продолжаются
Следственные действия на месте, где нашли тело Старовойта, продолжаются - РИА Новости, 07.07.2025
Следственные действия на месте, где нашли тело Старовойта, продолжаются
Следственные действия на месте, где, предварительно, покончил с собой экс-министр транспорта Роман Старовойт, продолжаются, заявил сотрудник полиции на месте... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:47:00+03:00
2025-07-07T18:47:00+03:00
2025-07-07T18:47:00+03:00
происшествия
курская область
россия
московская область (подмосковье)
роман старовойт
алексей смирнов (политик)
светлана петренко
следственный комитет россии (ск рф)
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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 7 июл - РИА Новости. Следственные действия на месте, где, предварительно, покончил с собой экс-министр транспорта Роман Старовойт, продолжаются, заявил сотрудник полиции на месте происшествия. "Следственные действия еще не закончены", - сказал сотрудник полиции, когда просил журналистов выйти за оцепление. По утверждению ряда СМИ, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания на своего предшественника Романа Старовойта, о смерти которого Следственный комитет сообщил в понедельник. Защита Смирнова заявила РИА Новости, что не может никак прокомментировать эти сообщения. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия – самоубийство.
https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html
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Кадры с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
Кадры корреспондента РИА Новости с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт
2025-07-07T18:47
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происшествия, курская область, россия, московская область (подмосковье), роман старовойт, алексей смирнов (политик) , светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта
Происшествия, Курская область, Россия, Московская область (Подмосковье), Роман Старовойт, Алексей Смирнов (политик) , Светлана Петренко, Следственный комитет России (СК РФ), Самоубийство Романа Старовойта
Следственные действия на месте, где нашли тело Старовойта, продолжаются
СК продолжает работу на месте, где нашли тело экс-главы Минтранса Старовойта