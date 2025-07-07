https://ria.ru/20250707/rabota-2027753189.html

Следственные действия на месте, где нашли тело Старовойта, продолжаются

Следственные действия на месте, где нашли тело Старовойта, продолжаются - РИА Новости, 07.07.2025

Следственные действия на месте, где нашли тело Старовойта, продолжаются

Следственные действия на месте, где, предварительно, покончил с собой экс-министр транспорта Роман Старовойт, продолжаются, заявил сотрудник полиции на месте... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T18:47:00+03:00

2025-07-07T18:47:00+03:00

2025-07-07T18:47:00+03:00

происшествия

курская область

россия

московская область (подмосковье)

роман старовойт

алексей смирнов (политик)

светлана петренко

следственный комитет россии (ск рф)

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ОДИНЦОВО (Московская обл.), 7 июл - РИА Новости. Следственные действия на месте, где, предварительно, покончил с собой экс-министр транспорта Роман Старовойт, продолжаются, заявил сотрудник полиции на месте происшествия. "Следственные действия еще не закончены", - сказал сотрудник полиции, когда просил журналистов выйти за оцепление. По утверждению ряда СМИ, экс-губернатор Курской области Алексей Смирнов мог дать показания на своего предшественника Романа Старовойта, о смерти которого Следственный комитет сообщил в понедельник. Защита Смирнова заявила РИА Новости, что не может никак прокомментировать эти сообщения. В понедельник Старовойт был освобожден от должности министра транспорта. Он возглавлял Минтранс России с мая 2024 года, до этого был губернатором Курской области. Позднее в тот же день официальный представитель СК РФ Светлана Петренко сообщила РИА Новости, что тело Старовойта обнаружено в Одинцовском городском округе Подмосковья в личном автомобиле. Основная версия – самоубийство.

https://ria.ru/20250707/starovoyt-2027605361.html

курская область

россия

московская область (подмосковье)

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Кадры с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт Кадры корреспондента РИА Новости с места, где, предположительно, покончил с собой Роман Старовойт 2025-07-07T18:47 true PT0M10S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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происшествия, курская область, россия, московская область (подмосковье), роман старовойт, алексей смирнов (политик) , светлана петренко, следственный комитет россии (ск рф), самоубийство романа старовойта