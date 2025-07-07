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Российская ПВО сбила 402 украинских беспилотника за сутки

Российская ПВО сбила 402 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 07.07.2025

Российская ПВО сбила 402 украинских беспилотника за сутки

Противовоздушная оборона уничтожила за сутки 7 бомб и 402 беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T12:06:00+03:00

2025-07-07T12:06:00+03:00

2025-07-07T12:12:00+03:00

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона уничтожила за сутки 7 бомб и 402 беспилотника, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 402 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф