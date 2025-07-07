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Российская ПВО сбила 402 украинских беспилотника за сутки
Российская ПВО сбила 402 украинских беспилотника за сутки - РИА Новости, 07.07.2025
Российская ПВО сбила 402 украинских беспилотника за сутки
Противовоздушная оборона уничтожила за сутки 7 бомб и 402 беспилотника, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T12:06:00+03:00
2025-07-07T12:06:00+03:00
2025-07-07T12:12:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Противовоздушная оборона уничтожила за сутки 7 бомб и 402 беспилотника, сообщило Минобороны РФ."Средствами противовоздушной обороны сбиты семь управляемых авиационных бомб и 402 беспилотных летательных аппарата самолетного типа", - говорится в сообщении российского оборонного ведомства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Российская ПВО сбила 402 украинских беспилотника за сутки
МО РФ: средства ПВО сбили 7 управляемых авиабомб и 402 беспилотника ВСУ за сутки