https://ria.ru/20250707/pvo--2027597846.html
ПВО сбила два украинских БПЛА на подлете к Ярославлю
ПВО сбила два украинских БПЛА на подлете к Ярославлю - РИА Новости, 07.07.2025
ПВО сбила два украинских БПЛА на подлете к Ярославлю
Два украинских БПЛА нейтрализованы на подлёте к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T10:01:00+03:00
2025-07-07T10:01:00+03:00
2025-07-07T10:01:00+03:00
ярославль
ярославская область
михаил евраев
специальная военная операция на украине
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Два украинских БПЛА нейтрализованы на подлёте к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев."Седьмого июля на подлёте к Ярославлю нейтрализованы два вражеских БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов", - написал Евраев в Telegram-канале.Он уточнил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ярославль
ярославская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ярославль, ярославская область, михаил евраев, безопасность
Ярославль, Ярославская область, Михаил Евраев, Специальная военная операция на Украине, Безопасность
ПВО сбила два украинских БПЛА на подлете к Ярославлю
Силы ПВО сбили два украинских БПЛА на подлете к Ярославлю