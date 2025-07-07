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ПВО сбила два украинских БПЛА на подлете к Ярославлю

ПВО сбила два украинских БПЛА на подлете к Ярославлю - РИА Новости, 07.07.2025

ПВО сбила два украинских БПЛА на подлете к Ярославлю

Два украинских БПЛА нейтрализованы на подлёте к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев. РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:01:00+03:00

2025-07-07T10:01:00+03:00

2025-07-07T10:01:00+03:00

ярославль

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безопасность

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Два украинских БПЛА нейтрализованы на подлёте к Ярославлю, разрушений и пострадавших нет, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев."Седьмого июля на подлёте к Ярославлю нейтрализованы два вражеских БПЛА. Разрушений и пострадавших нет. На территории региона могут находиться фрагменты беспилотников, которые важны для следствия. При их обнаружении отойдите на безопасное расстояние и незамедлительно сообщите о местонахождении фрагментов", - написал Евраев в Telegram-канале.Он уточнил, что работа подразделений министерства обороны и силовых ведомств по обеспечению безопасности продолжается.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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ярославль, ярославская область, михаил евраев, безопасность