https://ria.ru/20250707/putin-2027755887.html
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы - РИА Новости, 07.07.2025
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы
Президент России Владимир Путин уточнил порядок прохождения военной службы в РФ, соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном портале... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:55:00+03:00
2025-07-07T18:55:00+03:00
2025-07-07T18:56:00+03:00
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уточнил порядок прохождения военной службы в РФ, соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации. Указом вносится ряд изменений в положение о порядке прохождения военной службы. В частности, военные из числа иностранных граждан смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации. Также уточняется пункт положения, связанный с порядком увольнения военнослужащих с военной службы и исключения их из списков личного состава воинской части: военнослужащий, проходящий службу по контракту и имеющий несколько оснований для увольнения, сможет уволиться по выбранному им основанию, за исключением случаев, когда увольнение производится по особым основаниям, в числе которых теперь - включение в реестр иноагентов.
https://ria.ru/20250707/zakon-2027689687.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в РФ