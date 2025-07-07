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Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы - РИА Новости, 07.07.2025
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18:55 07.07.2025 (обновлено: 18:56 07.07.2025)
https://ria.ru/20250707/putin-2027755887.html
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы - РИА Новости, 07.07.2025
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы
Президент России Владимир Путин уточнил порядок прохождения военной службы в РФ, соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном портале... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T18:55:00+03:00
2025-07-07T18:56:00+03:00
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уточнил порядок прохождения военной службы в РФ, соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации. Указом вносится ряд изменений в положение о порядке прохождения военной службы. В частности, военные из числа иностранных граждан смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации. Также уточняется пункт положения, связанный с порядком увольнения военнослужащих с военной службы и исключения их из списков личного состава воинской части: военнослужащий, проходящий службу по контракту и имеющий несколько оснований для увольнения, сможет уволиться по выбранному им основанию, за исключением случаев, когда увольнение производится по особым основаниям, в числе которых теперь - включение в реестр иноагентов.
https://ria.ru/20250707/zakon-2027689687.html
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россия, владимир путин, общество
Россия, Владимир Путин, Общество
Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы

Путин указом уточнил порядок прохождения военной службы в РФ

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСолдаты-срочники
Солдаты-срочники - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин уточнил порядок прохождения военной службы в РФ, соответствующий указ главы государства опубликовали на официальном портале правовой информации.
Указом вносится ряд изменений в положение о порядке прохождения военной службы.
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В частности, военные из числа иностранных граждан смогут выполнять задачи не только в условиях чрезвычайного или военного положения и вооруженных конфликтов, но и в период мобилизации.
Также уточняется пункт положения, связанный с порядком увольнения военнослужащих с военной службы и исключения их из списков личного состава воинской части: военнослужащий, проходящий службу по контракту и имеющий несколько оснований для увольнения, сможет уволиться по выбранному им основанию, за исключением случаев, когда увольнение производится по особым основаниям, в числе которых теперь - включение в реестр иноагентов.
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