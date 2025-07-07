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Путин подписал закон о гражданском экспортном оружии - РИА Новости, 07.07.2025
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16:33 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/putin-2027705162.html
Путин подписал закон о гражданском экспортном оружии
Путин подписал закон о гражданском экспортном оружии - РИА Новости, 07.07.2025
Путин подписал закон о гражданском экспортном оружии
Президент России Владимир Путин подписал закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие", также определяются требования к такому оружию и закрепляются... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:33:00+03:00
2025-07-07T16:33:00+03:00
россия
владимир путин
русгидро
общество
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие", также определяются требования к такому оружию и закрепляются правовые особенности его вывоза из РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, таким считается оружие, производимое только для экспорта в соответствии с техническими характеристиками, установленными требованиями стран-импортеров. Гражданское экспортное оружие должно исключать ведение огня очередями, а производиться оно будет на основе моделей гражданского оружия, разрешенных к обороту на территории РФ и прошедших обязательное подтверждение соответствия. Каждая единица гражданского экспортного оружия, основные его части должны иметь ясно видимую, неуничтожаемую без механической обработки отличительную маркировку, подтверждающую отличие гражданского экспортного оружия от гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории России. Вывоз из РФ гражданского экспортного оружия и патронов к нему будет осуществляться по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия. В законе также прописывается, что ПАО "Русгидро" предоставлено право на создание ведомственной охраны для обеспечения физической защиты принадлежащих ему и его дочерним обществам объектов ТЭК, а также имущества, необходимого для функционирования таких объектов. Данные изменения вступают в силу со дня официального опубликования закона.
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россия, владимир путин, русгидро, общество
Россия, Владимир Путин, РусГидро, Общество
Путин подписал закон о гражданском экспортном оружии

Путин подписал закон, определяющий требования к гражданскому экспортному оружию

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / POOL
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о введении понятия "гражданское экспортное оружие", также определяются требования к такому оружию и закрепляются правовые особенности его вывоза из РФ, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно закону, таким считается оружие, производимое только для экспорта в соответствии с техническими характеристиками, установленными требованиями стран-импортеров.
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Гражданское экспортное оружие должно исключать ведение огня очередями, а производиться оно будет на основе моделей гражданского оружия, разрешенных к обороту на территории РФ и прошедших обязательное подтверждение соответствия.
Каждая единица гражданского экспортного оружия, основные его части должны иметь ясно видимую, неуничтожаемую без механической обработки отличительную маркировку, подтверждающую отличие гражданского экспортного оружия от гражданского оружия, разрешенного к обороту на территории России.
Вывоз из РФ гражданского экспортного оружия и патронов к нему будет осуществляться по разрешениям федерального органа исполнительной власти, уполномоченного в сфере оборота оружия.
В законе также прописывается, что ПАО "Русгидро" предоставлено право на создание ведомственной охраны для обеспечения физической защиты принадлежащих ему и его дочерним обществам объектов ТЭК, а также имущества, необходимого для функционирования таких объектов.
Данные изменения вступают в силу со дня официального опубликования закона.
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