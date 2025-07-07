https://ria.ru/20250707/putin-2027703737.html

Путин подписал закон о совершенствовании условий работы сотрудников УИС

Путин подписал закон о совершенствовании условий работы сотрудников УИС - РИА Новости, 07.07.2025

Путин подписал закон о совершенствовании условий работы сотрудников УИС

Президент России Владимир Путин подписал закон, которым совершенствуются условия и порядок приема на службу в уголовно-исполнительную систему (УИС) РФ, в том... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:29:00+03:00

2025-07-07T16:29:00+03:00

2025-07-07T16:29:00+03:00

общество

россия

владимир путин

федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым совершенствуются условия и порядок приема на службу в уголовно-исполнительную систему (УИС) РФ, в том числе предлагается предоставлять сотрудникам право на психологическую помощь, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, Минюст России наделяется полномочиями на издание нормативного правового акта, определяющего порядок оказания психологической помощи сотрудникам УИС. Мероприятия по оказанию сотруднику психологической помощи будут осуществляться только с его согласия. Также ФСИН России наделяется полномочиями по изданию Кодекса этики и служебного поведения сотрудников УИС. Согласно закону, вступление сотрудника во внеслужебные отношения при осуществлении служебной деятельности с подозреваемыми, обвиняемыми, осужденными и представителями организованной преступности будет относиться к грубому нарушению служебной дисциплины, однократное совершение которого может повлечь увольнение со службы. Законом закрепляется механизм снятия дисциплинарных взысканий, наложенных на сотрудников УИС. Документом также предусмотрено, что увольнение со службы в УИС в период временной нетрудоспособности сотрудника либо в период его пребывания в отпуске или командировке не допускается. Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования.

https://ria.ru/20250707/putin-2027700218.html

https://ria.ru/20250220/psikholog-2000638575.html

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общество, россия, владимир путин, федеральная служба исполнения наказаний (фсин россии)