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Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя - РИА Новости, 07.07.2025
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16:28 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/putin-2027703272.html
Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя
Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя - РИА Новости, 07.07.2025
Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя
Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя в Белгородской, Брянской и Курской областях, где ранее был введен режим РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:28:00+03:00
2025-07-07T16:28:00+03:00
экономика
курская область
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя в Белгородской, Брянской и Курской областях, где ранее был введен режим контртеррористической операции (КТО), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон сохраняет в 2025-2026 годах статус сельхозтоваропроизводителя организациям и индивидуальным предпринимателям, которые пострадали от действий вооруженных формирований и от терактов на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей и (или) не могут из-за этого вести хозяйственную деятельность. Но это касается лишь тех, у кого доля дохода от реализации собственной продукции по итогам 2023 года составляла не менее 70%. Этот статус дает аграриям право на получение отраслевых мер господдержки. Его сохранение будет способствовать восстановлению деятельности сельхозпроизводителей, укреплению их социально-экономического положения, сохранению населения на пострадавших территориях. На территориях Белгородской, Брянской и Курской областей, примыкающих к зоне проведения специальной военной операции, был введен режим КТО. В связи со сложившимися обстоятельствами имущество лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью на этих территориях, было частично или полностью утрачено. Для продолжения бесперебойной работы сельхозпроизводители в этих регионах были вынуждены использовать сельскохозяйственное сырье, приобретенное у сторонних компаний. В связи с этим возникал риск, что аграрии не смогут сохранить долю дохода от реализации собственной продукции в 70% общего дохода от реализации. Как следствие, они могли утратить статус сельхозпроизводителя и право на отраслевые меры поддержки. Закон вступает в силу со дня официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, то есть иметь обратную силу.
https://ria.ru/20250522/putin-2018531042.html
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экономика, курская область, россия, владимир путин
Экономика, Курская область, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя

Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя в трех областях

© РИА Новости / Павел Быркин | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Павел Быркин
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Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя в Белгородской, Брянской и Курской областях, где ранее был введен режим контртеррористической операции (КТО), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Закон сохраняет в 2025-2026 годах статус сельхозтоваропроизводителя организациям и индивидуальным предпринимателям, которые пострадали от действий вооруженных формирований и от терактов на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей и (или) не могут из-за этого вести хозяйственную деятельность. Но это касается лишь тех, у кого доля дохода от реализации собственной продукции по итогам 2023 года составляла не менее 70%.
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Этот статус дает аграриям право на получение отраслевых мер господдержки. Его сохранение будет способствовать восстановлению деятельности сельхозпроизводителей, укреплению их социально-экономического положения, сохранению населения на пострадавших территориях.
На территориях Белгородской, Брянской и Курской областей, примыкающих к зоне проведения специальной военной операции, был введен режим КТО. В связи со сложившимися обстоятельствами имущество лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью на этих территориях, было частично или полностью утрачено.
Для продолжения бесперебойной работы сельхозпроизводители в этих регионах были вынуждены использовать сельскохозяйственное сырье, приобретенное у сторонних компаний. В связи с этим возникал риск, что аграрии не смогут сохранить долю дохода от реализации собственной продукции в 70% общего дохода от реализации. Как следствие, они могли утратить статус сельхозпроизводителя и право на отраслевые меры поддержки.
Закон вступает в силу со дня официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, то есть иметь обратную силу.
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