https://ria.ru/20250707/putin-2027703272.html

Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя

Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя - РИА Новости, 07.07.2025

Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя

Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя в Белгородской, Брянской и Курской областях, где ранее был введен режим РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:28:00+03:00

2025-07-07T16:28:00+03:00

2025-07-07T16:28:00+03:00

экономика

курская область

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон о сохранении статуса сельхозпроизводителя в Белгородской, Брянской и Курской областях, где ранее был введен режим контртеррористической операции (КТО), соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон сохраняет в 2025-2026 годах статус сельхозтоваропроизводителя организациям и индивидуальным предпринимателям, которые пострадали от действий вооруженных формирований и от терактов на территориях Белгородской, Брянской и Курской областей и (или) не могут из-за этого вести хозяйственную деятельность. Но это касается лишь тех, у кого доля дохода от реализации собственной продукции по итогам 2023 года составляла не менее 70%. Этот статус дает аграриям право на получение отраслевых мер господдержки. Его сохранение будет способствовать восстановлению деятельности сельхозпроизводителей, укреплению их социально-экономического положения, сохранению населения на пострадавших территориях. На территориях Белгородской, Брянской и Курской областей, примыкающих к зоне проведения специальной военной операции, был введен режим КТО. В связи со сложившимися обстоятельствами имущество лиц, занимавшихся предпринимательской деятельностью на этих территориях, было частично или полностью утрачено. Для продолжения бесперебойной работы сельхозпроизводители в этих регионах были вынуждены использовать сельскохозяйственное сырье, приобретенное у сторонних компаний. В связи с этим возникал риск, что аграрии не смогут сохранить долю дохода от реализации собственной продукции в 70% общего дохода от реализации. Как следствие, они могли утратить статус сельхозпроизводителя и право на отраслевые меры поддержки. Закон вступает в силу со дня официального опубликования и будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2025 года, то есть иметь обратную силу.

https://ria.ru/20250522/putin-2018531042.html

https://ria.ru/20250128/putin-1995994508.html

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экономика, курская область, россия, владимир путин