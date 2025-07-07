https://ria.ru/20250707/putin-2027702280.html

Путин подписал закон о штрафах для гидов и экскурсоводов

Путин подписал закон о штрафах для гидов и экскурсоводов - РИА Новости, 07.07.2025

Путин подписал закон о штрафах для гидов и экскурсоводов

Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за работу гидов и экскурсоводов без необходимой подготовки или сопровождения, РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:24:00+03:00

2025-07-07T16:24:00+03:00

2025-07-07T16:24:00+03:00

туризм

россия

владимир путин

госдума рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/16/1797386046_0:0:2669:1501_1920x0_80_0_0_0920a3ccb1df3418d0f263d18e3d153a.jpg

МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон об административной ответственности за работу гидов и экскурсоводов без необходимой подготовки или сопровождения, за нарушение правил размещения туристов, а также за размещение недостоверной информации о гостиницах и экскурсионных услугах, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Закон направлен на введение административной ответственности за нарушение установленных правил в сфере туризма. Прежде экскурсоводы, гиды-переводчики и инструкторы-проводники были обязаны проходить аттестацию, а туристические маршруты, связанные с потенциальными рисками, - сопровождать квалифицированными специалистами. Однако КоАП не предусматривал ответственности за нарушения этих требований, что затрудняло контроль и способствовало участившимся случаям несоблюдения норм. Теперь же, согласно закону, гиды, нарушившие правила размещения туристов, проводящие экскурсии с отклонением от установленных стандартов, а также размещающие недостоверную информацию о гостиницах и экскурсионных услугах, будут привлечены к ответственности за работу без необходимой подготовки или сопровождения. Закон также направлен на борьбу с теневым сегментом в гостиничном бизнесе, особенно в части деятельности объектов, не включенных в государственный реестр классифицированных средств размещения. Введение конкретных санкций повысит дисциплину среди участников рынка, обеспечит безопасность туристов и создаст равные условия для добросовестных игроков индустрии. Ранее профильный комитет Госдумы по госстроительству одобрил поправки к проекту, которыми предлагается установить ответственность за нарушение требований к предоставлению гостиничных услуг. Штрафы предусмотрены за размещение туристов в объектах, не включенных в единый реестр классифицированных средств размещения, либо утративших соответствующее свидетельство. При повторном правонарушении или невыполнении предписания контролирующего органа должностным лицам грозит штраф до 100 тысяч рублей, юридическим - не менее 500 тысяч рублей. Также вводится ответственность за оказание гостиничных услуг с нарушением требований или после приостановки действия свидетельства о классификации. В таком случае возможно предупреждение или штраф в размере от 30 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 170 тысяч - для юридических. При повторном нарушении санкции увеличиваются до 40–60 тысяч и 200–300 тысяч рублей соответственно. Законом предусматриваются и штрафы за использование в рекламе и наименованиях средств размещения, не соответствующих официальным типам гостиниц и отелей, закрепленным в реестре. За такие действия предусмотрено предупреждение или штраф от 30 до 40 тысяч рублей для должностных лиц и от 100 до 150 тысяч - для юридических. При повторении нарушения или невыполнении предписания штраф увеличивается до 60 тысяч рублей и 350 тысяч рублей соответственно. Кроме того, вводятся штрафы за размещение в интернете информации о гостиницах без указания идентификационного номера, присвоенного в реестре, или без ссылки на запись в этом реестре. Должностным лицам за такое нарушение грозит предупреждение или штраф в размере от 10 до 30 тысяч рублей, юридическим - от 30 до 50 тысяч. Повторное нарушение повлечет штрафы до 50 тысяч рублей для должностных лиц и до 100 тысяч - для юридических. Помимо этого, в случае оказания услуг по сопровождению туристов или проведению экскурсий с нарушением требований, в том числе без необходимой аттестации, предлагается штраф от 5 до 10 тысяч рублей. При повторном нарушении или неустранении выявленных ранее нарушений размер штрафа предлагается увеличить до 10–15 тысяч рублей. Для юридических лиц, привлекающих к работе неаттестованных специалистов или организующих маршруты без сопровождения, предусматривается штраф в размере от 50 до 100 тысяч рублей, а при повторном нарушении - от 100 до 150 тысяч. Уточняется и сам состав правонарушения: ответственность наступает как за привлечение неаттестованных работников, так и за организацию маршрутов без сопровождения. Законом также вводится штраф за отсутствие уведомления о начале и завершении туристского маршрута, требующего сопровождения, а также за неуведомление о наличии препятствий, влияющих на сложность маршрута. За это должностным лицам предлагается заплатить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, юридическим - от 30 до 50 тысяч. Повторные случаи повлекут увеличение санкций до 20–25 тысяч рублей для должностных лиц и до 40–60 тысяч рублей для организаций.

https://ria.ru/20250517/putin-2017584608.html

https://ria.ru/20250607/putin-2021486960.html

https://ria.ru/20250617/gd-2023348334.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, владимир путин, госдума рф