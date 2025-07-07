https://ria.ru/20250707/putin-2027700218.html

Путин подписал закон об ужесточении условий для службы в органах ФССП

Путин подписал закон об ужесточении условий для службы в органах ФССП - РИА Новости, 07.07.2025

Путин подписал закон об ужесточении условий для службы в органах ФССП

Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий условия для приема на службу в органы принудительного исполнения, соответствующий документ размещен РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:14:00+03:00

2025-07-07T16:14:00+03:00

2025-07-07T16:14:00+03:00

общество

россия

владимир путин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, ужесточающий условия для приема на службу в органы принудительного исполнения, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно закону, гражданин не может быть принят на службу в органы принудительного исполнения РФ в случае прекращения в отношении него уголовного дела и освобождения судом от уголовной ответственности в связи с возмещением ущерба или с назначением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. Исключение будут составлять лица, которые были освобождены судом от уголовной ответственности в связи с назначением судебного штрафа по уголовным делам частного обвинения, которые прекращены не менее чем за три года до дня поступления на службу в органы принудительного исполнения РФ. Также законом предусматривается обязанность сотрудника предварительно уведомлять начальника об осуществлении деятельности по совместительству в форме педагогической, научной и иной творческой деятельности, а также участия в спортивных мероприятиях в качестве спортсменов, которые не приводят к возникновению конфликта интересов и не влекут за собой ухудшения исполнения сотрудником обязанностей по замещаемой должности в органах принудительного исполнения. Кроме того, уточнена норма о том, что в случае, если на день вступления в законную силу обвинительного приговора суда сотрудник находился под домашним арестом, то контракт расторгается со дня избрания указанной меры пресечения. В целях обеспечения возможности увольнения сотрудника со службы в органах принудительного исполнения РФ в связи с утратой доверия, приобретением сотрудником статуса иностранного агента в период его временной нетрудоспособности закон дополняет перечень исключений, позволяющих расторгнуть контракт и уволить сотрудника со службы в органах принудительного исполнения по инициативе руководителя.

https://ria.ru/20250401/putin-2008648415.html

https://ria.ru/20250525/dolzhniki-2018923550.html

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общество, россия, владимир путин