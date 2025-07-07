https://ria.ru/20250707/putin-2027699673.html

Путин подписал закон об упрощении доступа к водным биоресурсам

Путин подписал закон об упрощении доступа к водным биоресурсам - РИА Новости, 07.07.2025

Путин подписал закон об упрощении доступа к водным биоресурсам

Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий доступ к водным биологическим ресурсам для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T16:10:00+03:00

2025-07-07T16:10:00+03:00

2025-07-07T16:10:00+03:00

россия

север

дальний восток

владимир путин

федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство)

общество

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий доступ к водным биологическим ресурсам для коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока, соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Норма предусматривает дифференцированный подход к рыболовству в целях обеспечения традиционного образа жизни и ведения традиционной хозяйственной деятельности для граждан из числа малочисленных народов, и для их объединений – общин. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года. Так, согласно принятому закону, граждане из числа малочисленных народов смогут заниматься рыболовством в этих целях свободно и бесплатно на водных объектах общего пользования, в объемах, не превышающих годовую норму добычи (вылова) водных биоресурсов. Эта годовая норма будет устанавливаться органами исполнительной власти субъектов РФ по согласованию с Росрыболовством. Закон даст возможность ввести для граждан - представителей малочисленных народов беззаявительный порядок рыболовства, отвечающий, с одной стороны, их потребностям, а с другой – позволяющий контролировать объемы добываемых водных биоресурсов. При этом сведения о таких гражданах должны содержатся в списке лиц, относящихся к коренным малочисленным народам, который ведет Федеральное агентство по делам национальностей. Квоты на добычу (вылов) водных биоресурсов для граждан, относящихся к коренным малочисленным народам, но не включенных в этот список, до конца 2026 года будут распределяться региональными органами власти в порядке, установленном правительством РФ. Такие граждане до 1 января 2028 года смогут заниматься рыболовством на основании решений о предоставлении водных биоресурсов в пользование. Общины будут заниматься рыболовством на основании решений о предоставлении водных биоресурсов в пользование и договоров пользования рыболовным участком. Причем представители малочисленных народов и их общины будут вправе использовать для рыболовства маломерные суда и орудия добычи (вылова) водных биоресурсов, определяемые правилами рыболовства.

https://ria.ru/20250405/rybolovstvo-2009566792.html

https://ria.ru/20250703/putin-2026971452.html

россия

север

дальний восток

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россия, север, дальний восток, владимир путин, федеральное агентство по рыболовству (росрыболовство), общество