https://ria.ru/20250707/putin-2027692981.html
Путин подписал закон о создании и содержании лесных дорог
Путин подписал закон о создании и содержании лесных дорог - РИА Новости, 07.07.2025
Путин подписал закон о создании и содержании лесных дорог
Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в российском законодательстве понятие лесных дорог, а также утверждающий правила их создания и... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T15:55:00+03:00
2025-07-07T15:55:00+03:00
2025-07-07T15:55:00+03:00
общество
россия
владимир путин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в российском законодательстве понятие лесных дорог, а также утверждающий правила их создания и содержания. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Так, лесные дороги будут подразделяться на лесохозяйственные и лесотранспортные. Лесохозяйственные дороги будут использоваться для движения транспорта в целях осуществления мероприятий по сохранению лесов и лесоустройству, а лесотранспортные - для вывоза из леса древесины, в том числе и проезда к участкам, где она заготавливается. Законом также вводится обязанность соблюдать экологические требования при строительстве дорог на лесных территориях. Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.
https://ria.ru/20250703/putin--2026980447.html
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общество, россия, владимир путин
Общество, Россия, Владимир Путин
Путин подписал закон о создании и содержании лесных дорог
Путин подписал закон, определяющий понятие лесных дорог в законодательстве
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, определяющий в российском законодательстве понятие лесных дорог, а также утверждающий правила их создания и содержания.
Соответствующий документ размещен на сайте
официального опубликования правовых актов.
Так, лесные дороги будут подразделяться на лесохозяйственные и лесотранспортные. Лесохозяйственные дороги будут использоваться для движения транспорта в целях осуществления мероприятий по сохранению лесов и лесоустройству, а лесотранспортные - для вывоза из леса древесины, в том числе и проезда к участкам, где она заготавливается.
Законом также вводится обязанность соблюдать экологические требования при строительстве дорог на лесных территориях.
Закон вступит в силу с 1 сентября 2026 года.