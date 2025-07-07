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Путин подписал закон о праве лиц без гражданства служить в ВС России - РИА Новости, 07.07.2025
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16:37 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/putin--2027707022.html
Путин подписал закон о праве лиц без гражданства служить в ВС России
Путин подписал закон о праве лиц без гражданства служить в ВС России - РИА Новости, 07.07.2025
Путин подписал закон о праве лиц без гражданства служить в ВС России
Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается предоставить лицам без гражданства возможность заключить контракт о прохождении военной... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T16:37:00+03:00
2025-07-07T16:37:00+03:00
владимир путин
россия
безопасность
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается предоставить лицам без гражданства возможность заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ. Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Документом вносятся изменения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". В соответствии с законом, предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в ВС РФ и воинских формированиях. Также федеральным законом устанавливается, что на лиц без гражданства, проходивших военную службу в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, и членов их семей распространяются положения закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", отмечалось в заключении международного комитета СФ. "Документом уточняется порядок приема в гражданство РФ в упрощенном порядке. Устанавливается, что лица без гражданства, равно как и иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ или воинских формированиях на срок не менее одного года, смогут подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации по упрощенной процедуре, то есть без учета общего требования о постоянном проживании в РФ со дня принятия решения о выдаче вида на жительство в РФ и до дня подачи заявления о приеме в гражданство России в течение пяти лет", - заявляли в комитете. Как полагают в Совфеде, "закон направлен на совершенствование механизма комплектования Вооруженных сил РФ".
https://ria.ru/20250707/putin-2027705162.html
https://ria.ru/20250421/putin-2012538717.html
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владимир путин, россия, безопасность
Владимир Путин, Россия, Безопасность
Путин подписал закон о праве лиц без гражданства служить в ВС России

Владимир Путин подписал закон о праве лиц без гражданства служить в ВС России

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / POOL
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал закон, которым предлагается предоставить лицам без гражданства возможность заключить контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах РФ.
Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
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Документом вносятся изменения в федеральный закон "О воинской обязанности и военной службе". В соответствии с законом, предусматривается предоставление лицам без гражданства права на заключение контракта о прохождении военной службы в ВС РФ и воинских формированиях.
Также федеральным законом устанавливается, что на лиц без гражданства, проходивших военную службу в Вооруженных Силах РФ, других войсках, воинских формированиях и органах, и членов их семей распространяются положения закона "О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации", отмечалось в заключении международного комитета СФ.
"Документом уточняется порядок приема в гражданство РФ в упрощенном порядке. Устанавливается, что лица без гражданства, равно как и иностранные граждане, заключившие контракт о прохождении службы в Вооруженных Силах РФ или воинских формированиях на срок не менее одного года, смогут подать заявление о приеме в гражданство Российской Федерации по упрощенной процедуре, то есть без учета общего требования о постоянном проживании в РФ со дня принятия решения о выдаче вида на жительство в РФ и до дня подачи заявления о приеме в гражданство России в течение пяти лет", - заявляли в комитете.
Как полагают в Совфеде, "закон направлен на совершенствование механизма комплектования Вооруженных сил РФ".
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