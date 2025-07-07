https://ria.ru/20250707/pushilin-2027605702.html

Пушилин заявил о росте числа запусков украинских БПЛА по ДНР

Пушилин заявил о росте числа запусков украинских БПЛА по ДНР - РИА Новости, 07.07.2025

Пушилин заявил о росте числа запусков украинских БПЛА по ДНР

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что за прошедшую неделю увеличилось количество запусков украинских беспилотных летательных аппаратов... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T10:24:00+03:00

2025-07-07T10:24:00+03:00

2025-07-07T10:24:00+03:00

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин отметил, что за прошедшую неделю увеличилось количество запусков украинских беспилотных летательных аппаратов по населенным пунктам региона, нейтрализовано 722 дрона. "Что касаемо угроз для населенных пунктов Донецкой Народной Республики, мы видим увеличенное количество за прошедшую неделю беспилотных летательных аппаратов и эффективную работу системы РЭБ "Купол Донбасса". За прошедшую неделю было нейтрализовано 722 беспилотника, из них 346 над Донецко-Макеевской агломерацией и 376 на горловском направлении", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, после нейтрализации БПЛА идет ликвидация взрывоопасных предметов, остатков беспилотников. "То есть эта работа проводится тоже достаточно планомерно", - добавил глава ДНР.

https://ria.ru/20250707/dnr-2027574517.html

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донецкая народная республика, денис пушилин