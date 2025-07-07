https://ria.ru/20250707/pushilin-2027594867.html

ВС России улучшили позиции на двух направлениях, заявил Пушилин

ВС России улучшили позиции на двух направлениях, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.07.2025

ВС России улучшили позиции на двух направлениях, заявил Пушилин

Подразделения российских войск расширили зону контроля и улучшили позиции на краснолиманском и великоновоселковском направлениях Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 07.07.2025

2025-07-07T09:46:00+03:00

2025-07-07T09:46:00+03:00

2025-07-07T09:46:00+03:00

специальная военная операция на украине

вооруженные силы рф

безопасность

донецкая народная республика

денис пушилин

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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск расширили зону контроля и улучшили позиции на краснолиманском и великоновоселковском направлениях Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин."На великоновоселковском направлении был освобожден важный населенный пункт - продолжение уже череды освобожденных населенных пунктов именно на этом направлении – это Поддубное. Дальше расширяется зона контроля нашими подразделениями", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".Кроме того, он рассказал о событиях на краснолиманском направлении."Мы также видим расширение зоны контроля и улучшение позиций наших подразделений. Противник пытается контратаковать и достаточно серьезными силами Редкодуб, но на данный момент можем говорить, что наши подразделения отражают атаки противника и стараются улучшить свои позиции и здесь, в районе данного населенного пункта", - уточнил глава ДНР.Об освобождении Поддубного Минобороны сообщило в воскресенье.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин