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ВС России улучшили позиции на двух направлениях, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.07.2025
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Специальная военная операция на Украине
 
09:46 07.07.2025
https://ria.ru/20250707/pushilin-2027594867.html
ВС России улучшили позиции на двух направлениях, заявил Пушилин
ВС России улучшили позиции на двух направлениях, заявил Пушилин - РИА Новости, 07.07.2025
ВС России улучшили позиции на двух направлениях, заявил Пушилин
Подразделения российских войск расширили зону контроля и улучшили позиции на краснолиманском и великоновоселковском направлениях Донецкой Народной Республики,... РИА Новости, 07.07.2025
2025-07-07T09:46:00+03:00
2025-07-07T09:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
вооруженные силы рф
безопасность
донецкая народная республика
денис пушилин
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск расширили зону контроля и улучшили позиции на краснолиманском и великоновоселковском направлениях Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.&quot;На великоновоселковском направлении был освобожден важный населенный пункт - продолжение уже череды освобожденных населенных пунктов именно на этом направлении – это Поддубное. Дальше расширяется зона контроля нашими подразделениями&quot;, - сказал Пушилин в эфире телеканала &quot;Россия 24&quot;.Кроме того, он рассказал о событиях на краснолиманском направлении."Мы также видим расширение зоны контроля и улучшение позиций наших подразделений. Противник пытается контратаковать и достаточно серьезными силами Редкодуб, но на данный момент можем говорить, что наши подразделения отражают атаки противника и стараются улучшить свои позиции и здесь, в районе данного населенного пункта", - уточнил глава ДНР.Об освобождении Поддубного Минобороны сообщило в воскресенье.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы рф, безопасность, донецкая народная республика, денис пушилин
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы РФ, Безопасность, Донецкая Народная Республика, Денис Пушилин
ВС России улучшили позиции на двух направлениях, заявил Пушилин

ВС РФ улучшили позиции на Краснолиманском и Великоновоселковском направлениях

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град"
Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО Град - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа военнослужащих артиллерийского расчета РСЗО "Град". Архивное фото
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МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Подразделения российских войск расширили зону контроля и улучшили позиции на краснолиманском и великоновоселковском направлениях Донецкой Народной Республики, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
«

"На великоновоселковском направлении был освобожден важный населенный пункт - продолжение уже череды освобожденных населенных пунктов именно на этом направлении – это Поддубное. Дальше расширяется зона контроля нашими подразделениями", - сказал Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

Кроме того, он рассказал о событиях на краснолиманском направлении.
"Мы также видим расширение зоны контроля и улучшение позиций наших подразделений. Противник пытается контратаковать и достаточно серьезными силами Редкодуб, но на данный момент можем говорить, что наши подразделения отражают атаки противника и стараются улучшить свои позиции и здесь, в районе данного населенного пункта", - уточнил глава ДНР.
Об освобождении Поддубного Минобороны сообщило в воскресенье.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы РФБезопасностьДонецкая Народная РеспубликаДенис Пушилин
 
 
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